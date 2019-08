vor 35 Min.

FCA-Neuzugang Lichtsteiner: "Augsburg ist eine spezielle Herausforderung"

Stephan Lichtsteiner hat die Erfahrung von 105 Länderspielen und war bei einigen Top-Klubs aktiv. Darum hat er sich für den FC Augsburg entschieden.

Von Wolfgang Langner

71 Gegentore in einer Saison sind für einen Fußball-Bundesligisten eine Menge Holz. Das klingt schon stark nach Schießbude. Kann aber mal passieren und ist auch halb so schlimm, wenn man Maßnahmen ergreift, um dies in der Zukunft zu verhindern. Beim FC Augsburg hatte man sich das in dieser Saison auch fest vorgenommen. Schon seit Martin Schmidt am 10. April dieses Jahres nach der Trennung von Manuel Baum seine Tätigkeit aufgenommen hat, fordert er gebetsmühlenartig "Stabilität in der Abwehr".

Dafür kommt nun Verstärkung: Der FCA hat Stephan Lichtsteiner verpflichtet, wie er am Montagabend mitteilte. Der Schweizer hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Dazu kommt auch Tin Jedvaj per Leihe von Bayer Leverkusen.

Stephan Lichtsteiner will beim FC Augsburg Stammspieler werden

Die beiden Neuzugänge waren am Dienstagvormittag direkt ins Training in Augsburg eingestiegen. Stephan Lichtsteiner (35) verriet, dass er bereit für einen Einsatz am Samstag beim Heimspiel gegen Union Berlin wäre. Wenn der Trainer ihn direkt einsetzen wolle, "dann sollte ich fit sein". Mit einem Privattrainer habe er während der letzten Wochen trainiert.

Lichtsteiners Ziel ist es, beim FC Augsburg Stammspieler zu werden - auch deshalb hat er sich für einen Wechsel zum FCA entschieden. In seinem Alter - der Schweizer ist 35 Jahre alt - denke man genau darüber nach, welcher Schritt für die Karriere Sinn mache. Bei einem Top-Klub hätte er wohl eher die zweite Geige gespielt, bei einem kleineren Verein wie Augsburg habe er die Möglichkeit, regelmäßig zu spielen. "Augsburg ist ein interessanter Club", sagte Lichtsteiner bei seinem ersten Training. Zu seinem Wechsel nach Augsburg erklärte Lichtsteiner, der zuvor unter anderem bei Lazio Rom, Juventus Turin und Arsenal London gespielt hat: "Das Leben ist so gemacht, dass immer eine spezielle Herausforderung auf einen wartet. Sowas habe ich noch nie gemacht."

Die Verstärkung kann der FCA gut gebrauchen. Gegen den BVB gab es 5 Gegentore zum Auftakt der Saison, zuvor hatte das Team von Trainer Martin Schmidt im DFB-Pokal gegen den Viertligisten SC Verl zwei Gegentreffer kassiert und war ausgeschieden.

Stephan Lichsteiners erstes Training beim FC Augsburg. Viele Fans wollten Autogramme vom neuen Rechtsverteidiger. Video: Robert Götz

Lichtsteiner ist ein gelernter rechter Verteidiger. Die Position bekleidete beim FCA nach dem Ausfall von Raphael Framberger in der vergangenen Saison vorwiegend Jonathan Schmid, der dann nach Freiburg gewechselt ist. Beim Pokalspiel in Verl und beim Punktspielauftakt in Dortmund übernahm Georg Teigl diese Rolle.

Seine stärkste aktive Phase hatte der Abwehrspieler in seiner Zeit bei Juventus Turin (2011 bis 2018). Sieben Meistertitel holte er mit der "alten Dame". Und der 105-fache Schweizer Nationalspieler scheint vom Fußball nicht genug zu bekommen. In der Europa League stand er bei Arsenal London in der vergangenen Saison sechs Mal auf dem Rasen und in der Premier League war Lichtsteiner immerhin bei 14 Spielen im Einsatz. Vor seinem Wechsel zum FCA war er nun allerdings vereinslos, weshalb er ablösefrei nach Augsburg wechselte.

Philipp Max wird weiterhin mit anderen Klubs in Verbindung gebracht

In jüngster Vergangenheit taucht auch noch das Gerücht auf, dass eventuell Philipp Max, der in Dortmund verletzungsbedingt fehlte, den Klub noch in dieser Transferphase verlässt. Interessenten sind angeblich Atalanta Bergamo und Schalke 04. Nachdem die Abwehrspieler Jeffrey Gouweeleuw (Adduktoren), Raphael Framberger (im Aufbau nach Kreuzbandriss) und der Brasilianer Iago (Außenmeniskuseinriss) ebenfalls noch fehlen, könnte sich der FCA es eigentlich gar nicht leisten, Max auch noch abzugeben. (mit ötz, lare)



