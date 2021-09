Die Sonne über Haunstetten ist aufgegangen: Der erste FCA-Sieg ist da

In der neuen Folge unseres Podcasts "Viererkette" geht es um den ersten FCA-Saisonsieg, den heimlichen Star des Spiels und darum, welches Lied zur Partie passt.

Ausgerechnet gegen Borussia Mönchengladbach landet der FC Augsburg den ersten Sieg der Saison - Grund genug für die Protagonisten unseres FCA-Podcasts "Viererkette", beinahe in Vollbesetzung anzutreten. Nach dem Premieren-Dreier sprechen Johannes Graf, Robert Götz und Florian Eisele über das Spiel, das gleich mehrere spannende Geschichten schrieb.

In erster Linie natürlich die von Florian Niederlechner: Der erfuhr am Abend vor dem Spiel an der Hotellobby von Trainer Markus Weinzierl, dass nicht er, sondern Neuzugang Andi Zeqiri gegen Mönchengladbach in der Startelf stehen wird. Es war eine Maßnahme, die der zuletzt angeschlagene Niederlechner nachvollziehen konnte - vor allem, weil Weinzierl ihn mit dem Zusatz reizte: "Du kommst von der Bank und entscheidest das Spiel." Und genauso lief es bekanntermaßen: Nach Vorlage von Ruben Vargas vollendete Niederlechner mit seinem einzigen Torschuss des Spiels zum 1:0-Endstand für den FCA. In der Vorwoche noch Sinnbild für die Augsburger Torflaute, nun der Held des Spiels - so schnell geht es bei einem Stürmer eben manchmal.

Und dennoch: In der neuen Rubrik unseres Podcasts "Der Mann des Spiels" zeichnet die diesmal zur Dreierkette gewordene Redaktion einen anderen Spieler aus, der beim FC Augsburg schon als Fehleinkauf eingestuft war und sich nun zur wertvollen Stütze aufschwingt. Wer wissen will, wer das ist, sollte sich den Podcast anhören. Zudem gibt es eine weitere neue Kategorie: "Wenn dieses Spiel ein Song wäre". Auf welchen (Augsburger) Titel die Wahl gefallen ist und warum, gibt es ebenfalls in der neuen Ausgabe der Vierkette zu erfahren. Viel Spaß beim Hören!

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

