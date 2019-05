13:12 Uhr

FCA-Stürmer Dong-Won Ji wechselt nach Mainz

Dong-Won Ji verlässt am Saisonende den FC Augsburg. Er schließt sich dem FSV Mainz 05 an.

Der Angreifer schließt sich dem FSV Mainz an. FCA-Trainer Schmidt wollte den Angreifer aus Südkorea eigentlich behalten.

Von Johannes Graf

Vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen wurde Augsburgs Trainer Martin Schmidt nach seinen Kadervorstellungen gefragt. Unter anderem erklärte der 52-Jährige, er wolle mit jenen Profis den Vertrag verlängern, deren Arbeitspapier am 30. Juni endet. Namentlich Konstantinos Stafylidis, Ja-Cheol Koo und Dong-Won Ji. Auf die Dienste Jis muss Schmidt allerdings künftig verzichten. Der Südkoreaner verlässt den FC Augsburg und schließt sich dem Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 an. Dies teilte der FCA am Montagnachmittag mit. In Mainz erhält Ji einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2022.

Sportgeschäftsführer Stefan Reuter bedankte sich für Jis Einsatz im FCA-Trikot und wünschte dem Spieler alles Gute für die Zukunft. Der Verantwortliche bedauert den Weggang des Offensivspielers. Sagt aber auch: "Für uns ist wichtig, dass wir Spieler in unseren Reihen haben, die das FCA-Trikot mit voller Überzeugung tragen." Bei Ji hegte Reuter wohl Zweifel, dass sich der Spieler vollends mit dem Klub identifizieren würde.

FCA-Profi Ji hat eine durchwachsene Spielzeit hinter sich

Der 27-Jährige hat eine durchwachsene Spielzeit hinter sich. Seine Erinnerungen an Mainz dürften nicht die besten sein. Am dritten Spieltag zog er sich ausgerechnet dort eine Innenbandverletzung im Knie zu - nachdem er den FCA kurz zuvor in Führung gebracht hatte. Die Verletzung handelte er sich ein, als er sich beim Torjubel das Knie verdrehte. Anfang Februar steigerte Ji seine Einsatzzeiten - und wieder spielte Mainz eine Rolle. Beim 3:0-Heimerfolg gegen die Rhein-Hessen zeigte der Südkoreaner eine ansprechende Partie und stand fortan in der Startelf.

Allerdings hatte er weiterhin Probleme mit einer Knorpelverletzung im Knie, die er sich bei einer Länderspielreise Mitte Januar zugezogen hatte. Die 0:4-Niederlage gegen Hoffenheim war bisher sein letztes Spiel im Augsburger Trikot. Womöglich wird kein weiteres hinzukommen. Dass Ji nochmals für Augsburg aufläuft, ist unwahrscheinlich. Trainer Schmidt hatte erklärt, kein unnötiges Risiko einzugehen, auch der Spieler dürfte kaum noch an einem Einsatz für den FCA interessiert sein.

Jis Zeit begann im Januar 2014

Jis Zeit in Augsburg begann im Januar 2014, als er vom AFC Sunderland nach Augsburg ausgeliehen wurde. Im Sommer 2014 wechselte er zu Borussia Dortmund, von dort verpflichtete ihn ein halbes Jahr später der FCA. Zur Stammkraft stieg er allerdings nicht auf, im Januar 2018 lieh Zweitligist Darmstadt 98 den Spieler aus. Der 27-Jährige bestritt insgesamt 112 Bundesligaspiele für den FCA, in denen ihm 13 Tore gelangen. In der aktuellen Saison war er in 13 Spielen im Einsatz und erzielte vier Treffer, darunter ein Doppelpack zum 2:1-Erfolg gegen Dortmund.

Nun wird das Kapitel FC Augsburg für Ji wohl endgültig geschlossen.

