14:32 Uhr

FCA-Trainer Schmidt sieht ein Mentalitätsproblem

Martin Schmidt hatte am Freitagabend einen rabenschwarzen Tag im Spiel seines FCA gegen Eintracht Frankfurt. Am Ende mussten sich die Augsburger nach durchwachsener Leistung mit 0:5 geschlagen geben.

Plus Die Augsburger fallen in Frankfurt in der zweiten Halbzeit völlig in sich zusammen. Schmidt spricht von einem Debakel und fordert eine Reaktion der Mannschaft.

Von Marco Scheinhof

Martin Schmidt sitzt mit verschränkten Armen da. Mit grimmiger Miene schaut er auf das Blatt mit den Statistiken, während sein Frankfurter Kollege Adi Hütter wenige Meter neben ihm von einem starken Spiel schwärmt.

Schmidt dagegen ist deutlich anzusehen, wie enttäuscht er ist. 0:5 haben seine Augsburger bei der Eintracht verloren. "Eine Katastrophe", wie es der FCA-Trainer nennt. Eigentlich stellt sich Schmidt immer vor seine Mannschaft. Verteidigt sie, auch wenn es nicht gut läuft. Diesmal aber findet der Schweizer klare Worte. "Die zweite Halbzeit war nicht ligatauglich", sagt er. Nun gehe es darum, schnellstmöglich wieder die Form des Herbstes oder zumindest vom Sieg gegen Werder Bremen zu finden. Denn sicher darf sich beim FCA niemand fühlen. In der zweiten Halbzeit habe man bei kaum einem Spieler gemerkt, worum es weiter wirklich geht: um den Klassenerhalt. FCA-Trainer Schmidt: "Bei jedem Spieler war nach der Pause der Stecker gezogen" Eine Leichtigkeit habe er festgestellt, Nachlässigkeit auf vielen Ebenen. Fahrlässig seien seine Spieler gewesen. Vielleicht schon zu zufrieden nach dem Sieg gegen Bremen, zu sorglos. Dabei stehe man jetzt da, wo man eigentlich nicht stehen wollte. Wieder unter Druck, wieder mitten im Kampf gegen den Abstieg. "Bei jedem Spieler war nach der Pause der Stecker gezogen", sagt Schmidt. Das 0:2 in der 46. Minute war ein Knackpunkt, ein Moment des Schreckens, von dem sich die Augsburger nicht mehr erholt haben. Alfred Finnbogason ließ sich von Chandler "abkochen", wie es Schmidt nennt. Den folgenden Kopfball konnte auch Torwart Tomas Koubek nicht mehr abwehren. Er sah zwar unglücklich aus, eine Schuld aber wollte ihm Schmidt nicht geben. Ganz im Gegenteil: Wenn ein Spieler noch positiv hervorzuheben sei, dann der Tscheche. "Er hat uns vor einem 0:7 oder 0:8 bewahrt", sagt Schmidt. Kurze Zeit später aber zählt der Trainer auch seinen Torwart an, den er im bisherigen Saisonverlauf trotz mehrerer Patzer immer verteidigt hatte. "Auch auf dieser Position ist der Konkurrenzkampf jetzt eröffnet", sagt Schmidt, nachdem Andreas Luthe vor einer Woche gegen Werder Bremen den grippekranken Koubek gut vertreten hatte. "Beide sind in etwa auf einem Level, Tomas hat noch einen kleinen Vorsprung", sagt Schmidt. Schmidt sieht Grund der Niederlage in der mangelnden Einstellung seiner Spieler Es sind mahnende Worte. In alle Richtungen. "So eine zweite Halbzeit muss innerhalb vom Team Folgen haben", sagt Schmidt. Knallhart müssten nun die Fehler angesprochen werden. Erst habe sich seine Mannschaft den Schneid, später die Mentalität abkaufen lassen. Mit der Taktik oder spielerischen Problemen habe die zweite Halbzeit nichts zu tun gehabt. "Das war klar eine Kopfsache", sagt Schmidt. Die Trainingswoche vor der Partie gegen Freiburg werde sich nun anders gestalten als zunächst geplant. Die Griffigkeit in den Zweikämpfen müsse wieder gefunden werden, zudem brauche es eine Offenheit der schonungslosen Analyse gegenüber. Es könnte also ungemütlich werden. Manager Stefan Reuter war wortlos aus der Commerzbank-Arena verschwunden. Dabei war die erste Halbzeit noch ordentlich. Ein Unentschieden oder gar eine knappe Führung schienen möglich. "Wenn du so viele Chancen hast, musst du eigentlich punkten", sagt Schmidt. Aber zumindest nicht mit 0:5 verlieren. Es ist eine Niederlage, die schmerzt. Zwar nicht ganz so sehr wie das 1:5 in der Vorrunde in Mönchengladbach, als die kompletten 90 Minuten schlecht waren. Grund zur Sorge aber bringt die zweite Halbzeit. "Da war die Leistung indiskutabel", sagt Schmidt. Lesen Sie auch: FCA-Trainer Schmidt: "Unsere schlechteste Halbzeit in diesem Jahr"

