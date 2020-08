16:54 Uhr

Gikiewicz oder Koubek: Wie offen ist der Kampf ums FCA-Tor?

Plus FCA-Trainer Heiko Herrlich will sich noch nicht auf eine Nummer eins festlegen. Neuzugang Rafal Gikiewicz erhält vom ihm jedoch schon einmal ein Lob.

Von Marco Scheinhof

Das Spiel war keine Bewährungsprobe. Für keinen von beiden. Weder Rafal Gikiewicz in der ersten Halbzeit noch Tomas Koubek nach der Pause wurden vom SV Heimstetten ernsthaft geprüft. Koubek immerhin durfte sich bei der ein oder anderen Flanke bewähren, Gikiewicz wurde lediglich von seinen Mitspielern mit Rückpässen ab und an mal am Spiel beteiligt. Der Klassenunterschied zwischen dem FC Augsburg und dem Regionalligisten SV Heimstetten war beim 9:0-Erfolg einfach zu deutlich. Wesentlich schweißtreibender war für die beiden Torhüter da das Aufwärmen auf dem Nebenplatz.

FCA-Trainer Heiko Herrlich sieht noch einen offenen Kampf um die Position im Tor. "Entschieden ist da noch nichts. Wir schauen uns das jetzt in Ruhe an. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, an dem man sich festlegen muss", meinte Herrlich. Gikiewicz war nach der Saison von Union Berlin nach Augsburg gewechselt. Natürlich mit dem festen Vorsatz, die Nummer eins zu werden. Tomas Koubek war lange Zeit der vergangenen Saison der Stammtorwart des FCA, ehe Herrlich nach der Corona-Pause Andreas Luthe ins Tor schickte. Der hatte letztlich großen Anteil am Klassenerhalt, musste den Verein aber verlassen. Luthe wechselte vor einer Woche zu Union Berlin. Bei diesem Gegner muss der FCA zum Saisonstart der Bundesliga antreten.

Dynamisch: Tomas Koubek fing gegen Heimstetten einige Flanken ab. Bild: Klaus Rainer Krieger

Stefan Reuter ist überzeugt, dass sich Tomas Koubek steigern wird

Koubek erhält also eine zweite Chance. Wohl auch, weil er mit etwas mehr als sieben Millionen Euro viel Ablöse kostete. Manager Stefan Reuter ist überzeugt, dass sich Koubek steigern wird. Viele Neuzugänge würden es in ihrer zweiten Saison so richtig in Fahrt kommen. Darauf hoffen die Augsburger Verantwortlichen auch beim Tschechen. Bei den Torschüssen während des Aufwärmens am Samstagnachmittag jedenfalls hinterließ der 27-Jährige schon mal einen guten Eindruck. Er wirkt auch deutlich besser trainiert als zu Beginn seiner Zeit in Augsburg vor gut einem Jahr.

Trainer Herrlich ist mit der ersten Trainingswoche von Gikiewicz zufrieden. Ebenso wie mit seinem Debüt. "Er wurde zwar nicht geprüft, hat aber gut von hinten aus organisiert. Die erste Trainingswoche war auch sehr gut", sagte der FCA-Trainer. Bei den Torschusseinheiten im Training hätte der Pole seine Qualitäten schon gezeigt. Dennoch ist Herrlich offenbar noch weit davon entfernt, sich jetzt schon auf eine Nummer eins festzulegen.

36 Bilder Neue Trikots, neue Spieler: So zeigte sich der FCA beim Test in Heimstetten Bild: Klaus Rainer Krieger

Er will auch auf dieser Position ein Leistungsklima schaffen, in dem sich die Konkurrenten gegenseitig anstacheln. Und in dem beide das Gefühl haben, eine realistische Chance zu haben. Allerdings sollte Gikiewicz als Neuverpflichtung vielleicht einen Vorteil haben.

Rafal Gikiewicz hat ein Haus in Neusäß gefunden

Gikiewicz hat mittlerweile ein Haus in Neusäß gefunden, kann also vom Hotel dorthin ziehen. Dieser Umzug findet momentan statt. Ein Umstand, der den Torhüter sehr freut, nachdem sich die Suche nach einem Haus zunächst schwierig gestaltet hatte. Seine Familie allerdings wird erst später nach Augsburg nachkommen, so kann er sich gerade voll auf die Vorbereitung konzentrieren.

