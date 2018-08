vor 32 Min.

Im Video: Das ist die Wunschelf unseres FCA-Reporters gegen Steinbach FC Augsburg

Wer steht im Tor beim FC Augsburg? Und wer ersetzt den verletzten Stürmer Alfred Finnbogason? Unser FCA-Reporter stellt seine Elf auf.

Kurz vor dem Saisonstart ist das Rennen um die Startelfplätze beim FC Augsburg im vollen Gang. Wer steht im Tor: Andreas Luther oder Fabian Giefer? Wer ersetzt den verletzten Alfred Finnbogason im Sturm? Unser FCA-Reporter Johannes Graf hat seine Wunschelf für die neue Saison aufgestellt.

Am Sonntag um 15.30 Uhr startet der FCA in die neue Saison

Für den FC Augsburg beginnt die Saison am kommenden Sonntag: In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Klub um 15.30 Uhr auf den hessischen Regionalligisten TSV Steinbach. In diesem Spiel steht - das hat FCA-Trainer Manuel Baum angekündigt - noch einmal Andreas Luthe im Tor. Der Zweikampf im Tor ist damit aber nicht entschieden. FCA-Reporter Johannes Graf glaubt daran, dass Fabian Giefer im Kampf um den Kasten etwas die Nase vorn hat.

Ebenfalls nicht in der Startelf stehen der Brasilianer Caiuby oder Jonathan Schmid, der zuletzt die rechte Abwehrseite beackerte - dafür wartet Graf im Sturm mit einer kleinen Überraschung auf. Endgültig nicht mehr in der Startelf des FCA auftauchen wird Shawn Parker - der 25-Jährige verabschiedete sich am Mittwoch in Richtung Greuther Fürth. (eisl)

Themen Folgen