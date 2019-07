Ist Niederlechner das Puzzlestück, das dem FCA gefehlt hat?

Plus Einer der Gewinner der Vorbereitung heißt Florian Niederlechner - der FCA-Stürmer traf in fast jedem Testspiel. Der Neuzugang fühlt sich wohl in Augsburg.

"Das ist genau der Junge, denn wir brauchen" - FCA-Stürmer André Hahn ist nach der ersten gemeinsamen Saisonvorbereitung voll des Lobes über den neuen Kollegen Florian Niederlechner. Der Offensivspieler gehe in die Zweikämpfe, mache seine Tore - und sei obendrein ein "angenehmer Typ". Nicht nur für Hahn ist Niederlechner damit einer der Gewinner des Trainingslagers in Bad Häring.

Niederlechner schätzt seine oberbayerische Heimat

Aufgrund seines breiten oberbayerischen Dialekts könnte man dem Neuzugang auch eine Rolle in einer bayerischen Fernsehserie mit Ottfried Fischer und Christian Tramitz anbieten. Der 28-Jährige wirkt äußerst authentisch. "Ich bin heute wie vor 16 Jahren. Wenn ich daheim bin, gehe ich mit meinen Kumpels Schafkopf spielen und trinke auch mal eine Halbe mit ihnen", hat er einmal in einem Interview gesagt.

Seiner oberbayerischen Heimatstadt Ebersberg ist er mit dem Wechsel nach Augsburg wieder ein Stück nähergekommen. Der ehemalige Freiburger war der erste Neuzugang, denn der FCA in diesem Sommer präsentierte. Drei Wochen vor dem Start in die Bundesliga kann man durchaus sagen, dass Niederlechner bisher die auffälligste Figur in der Vorbereitung ist.

In den Testspielen, bei denen er auf dem Rasen stand, traf er jedes Mal. Zuletzt beim 4:1-Sieg über Galatasaray Istanbul netzte er gleich zweimal - zumindest offiziell: Nach seinem 1:0 fälschte er einen Schuss von Carlos Gruezo unhaltbar ab und durfte sich ein weiteres Tor gutschreiben. Darüber muss Niederlechner immer noch lachen: "Da bin ich ja nur im Weg herumgestanden und angeschossen worden." Beim 2:6 gegen den FC Villarreal fehlten Niederlechners Qualitäten dagegen. Der Stürmer fiel laut Trainer Martin Schmidt mit Bauchweh aus.

In der Vergangenheit hatte Niederlechner Verletzungspech

Man sieht Niederlechner an, dass es ihm beim FCA gefällt - er macht einen rundum glücklichen Eindruck. "Ich habe hier eine neue Herausforderung gesucht und bin total motiviert. Ich fühle mich richtig gut und bin gesund, das ist für mich das Wichtigste", so Niederlechner. Die Mannschaft habe es ihm vom ersten Tag an einfach gemacht und sei eine "geile Truppe".

Wer die bisherige Karriere des Ex-Heidenheimers verfolgt hat, kann sich denken, dass ihm seine Gesundheit viel bedeutet. Im November des Jahres 2017 brach sich der damalige Freiburger die Kniescheibe - eine böse Geschichte, zumal Niederlechner zu dieser Zeit in Topform war. Zuvor war er entscheidend am Aufstieg des SC Freiburg in die Bundesliga beteiligt gewesen.

Während die Kollegen beim Sportclub erste Liga spielten, drohte Niederlechner plötzlich sogar das Karriereende. Monatelang war er mehr Patient denn Fußballspieler, quälte sich in der Reha täglich mit Lymphdrainagen, Elektrotherapie und Mobilisierung. Lange Zeit ging der Torjäger nur auf Krücken. Niederlechner kämpfte sich zurück, seinen Platz in der ersten Elf hatte inzwischen allerdings Nils Petersen besetzt, der die Position hervorragend ausfüllte. Niederlechner kam meist nur noch als Joker zum Zug.

Der Faktor Martin Schmidt war für Niederlechner entscheidend

Beim FC Augsburg will er seinen Weg jetzt weitergehen. Der FCA sei auch deshalb eine Option für ihn gewesen, weil der Verein eine ähnliche Struktur wie der SC Freiburg aufweise. In Freiburg habe er von Trainer Christian Streich profitiert. "Unter ihm habe ich mich enorm weiterentwickelt", sagt Niederlechner.

Auch in Augsburg war der Trainer für ihn entscheidend: Niederlechner kennt Chefcoach Martin Schmidt noch aus seiner kurzen Mainzer Zeit: "Der Faktor Schmidt war wichtig für meine Entscheidung. Er lässt den Fußball spielen, der zu mir passt."