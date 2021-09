Der FCA präsentiert sich in Freiburg nicht bundesligatauglich

Plus Art und Weise der 0:3-Niederlage des FCA in Freiburg waren besorgniserregend. Die Pleite lässt vermuten, dass Augsburg den Anschluss an Mitkonkurrenten verloren hat.

Was der FC Augsburg in der ersten Hälfte im Spiel gegen den SC Freiburg abgeliefert hat, hatte kein Niveau für die Bundesliga. Sicher, die Freiburger waren topmotiviert, wollten sich mit einem Sieg aus dem Dreisamstadion verabschieden, aber dies heißt ja nicht, dass man als Gast bei den Partyaktivitäten nur zuschauen muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen