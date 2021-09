Warum der FC Augsburg eben nicht wie RB Leipzig ist

Plus Union-Präsident Dirk Zingler sieht Parallelen zwischen den Bundesligisten. Die Modelle sind allerdings verschieden, selbst wenn der FCA auch Investoren hat.

Manchmal kommen Angriffe überraschend. Da bereitete sich der FC Augsburg am Sonntag auf die Bundesliga-Partie in Freiburg vor, als er in einen Vergleich gezwungen wurde, der ihm so gar nicht passt und auch inhaltlich nicht zutreffend ist. Dirk Zingler, Präsident von Union Berlin, erkennt eine große Schnittmenge des FCA mit RB Leipzig, dem jahrelangen Feindbild der Augsburger. FCA-Präsident Klaus Hofmann sieht das dortige Konstrukt mit dem einflussreichen Geldgeber aus Österreich und nur sehr wenigen Mitgliedern so gar nicht als Leitbild für seine Art des Fußballs.