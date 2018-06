vor 39 Min.

Marco Richter: "Geil, mit solchen Spielern auf dem Platz zu stehen" FC Augsburg

Marco Richter durfte mit der U20-Nationalmannschaft gegen das Team von Jogi Löw spielen. Was er in Südtirol alles erlebt hat.

Von Robert Götz

Als am Montag seine Vertragsverlängerung beim FC Augsburg bis 2023 bekannt gegeben wurde, war Marco Richter, 20, schon nicht mehr in Augsburg, sondern in Südtirol. Mit der deutschen U20-Nationalmannschaft diente er in der WM-Vorbereitung dem Team von Bundestrainer Jogi Löw als Sparringspartner. Es waren aufregende Tage für den jungen Fußball-Profi. „Das muss ich erst einmal verarbeiten. Ich freue mich, dass der FCA mir das Vertrauen schenkt, und beim WM-Trainingslager der A-Nationalmannschaft dabei zu sein, war eine Belohnung für meine tolle Rückrunde, hat unser Trainer Frank Kramer gesagt“, erzählte Richter am Freitag am Telefon.

"Das Trainingslager war schon immer im Hinterkopf"

Am 26. Mai traf sich die U20 in Frankfurt und flog einen Tag später nach Bozen, ehe es im Bus weiter nach Eppan ging, wo sie in einem eigenen Hotel untergebracht waren. Die Testspiele am Montag (4 x 15 Minuten) und am Mittwoch (4 x 20 Minuten) wurden zuvor mittels Videoanalyse vorbereitet. „Wir mussten abwechselnd Angriffspressing spielen und tief stehen“, beschreibt Richter die Vorgaben. Was ihn etwas wunderte: Die Spiele wurden vom Bundestrainer selten unterbrochen. „Es war richtiger Spielfluss drin.“ Für Richter war es „geil, mit solchen Spielern auf dem Platz zu stehen.“ Am letzten Abend wurden die U20-Talente dann zum Grillen ins Hotel der A-Nationalmannschaft eingeladen. „Die Atmosphäre war richtig entspannt“, erzählt Richter.

Nun erholt er sich seit Freitag noch ein paar Tage auf Mallorca. Zwar war er vor dem U20-Einsatz mit seinen Eltern und seiner Freundin schon in Italien, doch so richtig entspannen konnte er dort nicht: „Das Trainingslager war schon immer im Hinterkopf.“

