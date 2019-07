vor 35 Min.

Martin Hinteregger fehlt im Abschlusstraining - Scheidung vom FCA naht

Exklusiv Bleibt er - oder bleibt er nicht? Martin Hinteregger lässt die FCA-Fans seit Wochen im Ungewissen. Jetzt gibt es deutliche Indizien für einen bevorstehenden Abgang.

Von Wolfgang Langner

Mancher Fan des FC Augsburg hatte sich durchaus berechtigte Hoffnungen gemacht, dass Martin Hinteregger vielleicht doch in Augsburg bleibt. Schließlich reiste der Verteidiger, der zuletzt nach Frankfurt ausgeliehen war, mit dem FCA ins Trainingslager nach Bad Häring und war sowohl gegen Galatasaray Istanbul wie auch gegen den FC Villarreal im Einsatz.

Hinteregger nimmt nicht an Mannschaftsabend und Abschlusstraining teil

Doch mittlerweile scheint es beschlossene Sache zu sein, dass Hinteregger den Verein verlässt. Zwei deutliche Indizien: Während die Mannschaft und das Trainerteam am Samstag einen gemeinsamen Abend in Kufstein verbrachten, mischte sich Hinteregger unter das gleichzeitig stattfindende Dorffest in Bad Häring.

Dort hat man sich enorm über seinen Besuch gefreut. Spieler des lokalen Fußballklubs FC Bad Häring wollten den Verteidiger sogar spaßeshalber verpflichten. Zumindest sollte er dort einen Mitgliedsantrag unterschreiben. Ob dies letztlich geschah ist unserer Redaktion jedoch nicht bekannt.

Am Sonntagmorgen dann ein weiterer deutlicher Hinweis: Hinteregger nahm nicht am Abschlusstraining teil.

Frankfurt will FCA-Spieler Martin Hinteregger fest verpflichten

Hinteregger war beim FCA im Winter des vergangenen Jahres in Ungnade gefallen, als er öffentlich den damaligen Trainer Manuel Baum kritisiert hatte. Anschließend wurde er zu Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Die Hessen wollen den Spieler unbedingt fest verpflichten - mit einer Entscheidung ist vermutlich in Kürze zu rechnen.

