vor 35 Min.

Mit dieser Startelf will der FCA bei Hertha BSC in Berlin gewinnen

FCA-Trainer Heiko Herrlich jubelte nach dem Schlusspfiff in Mainz über den Sieg. Mit derselben FCA-Elf will er das Spiel gegen Hertha BSC in Berlin gewinnen.

Nach dem Befreiungsschlag in Mainz tritt das Team von Trainer Heiko Herrlich bei Hertha BSC an. Diese elf Spieler werden beginnen.

Von Johannes Graf

Aus dem „Müssen“ ist beim FC Augsburgs ein „Wollen“ geworden. Während vor dem Bundesliga-Spiel in Mainz einige FCA-Spieler den Druck auf sich erhöhten, gehen sie die Aufgabe bei Hertha BSC etwas entspannter an. Die Tabellensituation gibt das her, schließlich beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg vor dem 24. Spieltag acht Punkte.

FC Augsburg gegen Hertha BSC in Berlin: Heiko Herrlich setzt auf Konter

Die Augsburger könnten nach Schlusspfiff mit einem Unentschieden leben, während die Gastgeber zum Siegen verdammt scheinen. Berlins Trainer Pal Dardai, der zum zweiten Mal Hertha-Trainer ist, hat bereits angekündigt, offensiv agieren zu lassen. Im Sturm werden Piatek und Cordoba eine Doppelspitze bilden. Den Berlinern ergeht es wie den Augsburgern in der vergangenen Woche: Sie müssen.

Dem FCA könnte diese Konstellation entgegenkommen. Schließlich beruht die Spielidee von Augsburgs Trainer Heiko Herrlich auf kompakter Defensive und Kontern. „Offensiv haben wir in unserer Analyse Räume gefunden, die wir bespielen wollen“, sagt Herrlich.

Bei Hertha BSC Berlin vertraut Heiko Herrlich auf die FCA-Elf vom Mainz-Spiel

Nach dem Spiel in Mainz sieht sich der FCA-Trainer nicht zu Veränderungen gezwungen, er vertraut jener Mannschaft, die jüngst 1:0 gewonnen hat. Vor Torwart Rafal Gikiewicz setzt er auf eine Viererabwehrkette, bestehend aus den Außenverteidigern Raphael Framberger und Mads Pedersen sowie dem Innenverteidigerblock mit Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai. Im zentralen Mittelfeld agieren Tobias Strobl, Rani Khedira und der offensivere Laszlo Benes, im Angriff Daniel Caligiuri, André Hahn und Florian Niederlechner.

Dass Benes erneut eine Chance erhalten wird, kündigte Herrlich vor dem Spiel indirekt an. Mit den bisherigen Auftritten der Leihgabe von Borussia Mönchengladbach sei er zufrieden, meinte Herrlich. „Bei Offensivspielern legt man oft den Maßstab an, sie nach Toren zu bewerten. Aber es gibt auch den vorletzten Pass oder den, der das Spiel schnell macht. Da ist er oft beteiligt, er tut unserem Spiel gut.“ Verzichten muss Herrlich weiterhin auf Alfred Finnbogason, Fredrik Jensen, Iago und Jan Moravek, die sich von Verletzungen erholen und an ihrer Rückkehr ins Mannschaftstraining arbeiten.

FCA-Spiel in Berlin: Das ist die Startelf des FC Augsburg

FCA-Startelf: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Strobl, Khedira - Caligiuri, Benes, Hahn - Niederlechner

Bank: Koubek (TW), Gumny, Suchy, Gregoritsch, Vargas, Richter, Sarenren Bazee, Gruezo, Oxford

