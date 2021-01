vor 31 Min.

Rückkehr zum FC Augsburg wäre für Alfons Higl denkbar

Plus Der ehemalige FCA-Coach und heutige Trainer des Schweizer Erstligisten FC Zürich will sich beruflich verändern. Kommt er zurück zum FC Augsburg?

Von Herbert Schmoll

Er hat noch immer das FCA-Gen in sich, denkt sehr gerne an seine Zeit an der Donauwörther Straße zurück. Alfons Higl spielte in der Jugend und für das Bayernligateam des Augsburger Traditionsklubs, arbeitete später als Juniorentrainer und Coach der ersten Mannschaft in Oberhausen. Higl hat auch einiges von der großen Fußballwelt gesehen, spielte viele Jahre in der Bundesliga. Jetzt könnte sich der 56-jährige Fußballlehrer ein Engagement beim FC Augsburg durchaus vorstellen.

Zuletzt war der aus Rehling stammende und mit seiner Frau in Freiburg im Breisgau wohnende Sportler als Co-Trainer beim Schweizer Erstligisten FC Zürich tätig. Er hatte dort vergangene Saison auch den nach Zürich ausgeliehenen FCA-Profi Mads Pedersen unter seinen Fittichen.

Ex-FCA-Coach Higl: Interesse an Management und Scouting

Jetzt sprach Higl über seine weitere berufliche Zukunft und kündigte an, für vieles offen zu sein. Er sagte: „Ein Job als Co-Trainer bei einem Profiklub könnte es ebenso sein wie ein Posten als Ausbilder.“ Auch eine Tätigkeit im Management oder Scouting scheint für ihn interessant zu sein. „Vielleicht gibt es ja beim FC Augsburg Bedarf, ich will mich allerdings nicht anbiedern“, fügt er an.

28 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Tim Groothuis, Witters

Higl war Assistent von Armin Veh in der Stuttgarter Meistersaison

Genügend Erfahrung würde Higl mitbringen. Nach seiner Zeit beim FCA als Jugendspieler und Bayernligakicker agierte er beim Zweitligisten SC Freiburg, absolvierte für den 1. FC Köln von 1989 bis 1995 172 Begegnungen im Oberhaus und kam in 17 Uefa-Cup-Begegnungen zum Einsatz. Auch die Trainerstationen können sich sehen lassen. Er trainierte den FCA in der Regionalliga, ebenso die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Unter seinem Chef Armin Veh feierte er als Assistent mit dem VfB Stuttgart 2007 die deutsche Meisterschaft. Als Co-Trainer machte er sich auch in Wolfsburg einen Namen. In Hoffenheim trainierte er die U19. Sein Sohn Felix, 24, schießt Tore für den Regionalligisten SSV Ulm 46.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen