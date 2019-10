Stefan Reuter: "Diskussion über den Trainer fangen wir gar nicht erst an"

Plus Stefan Reuter, der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg, spricht über das enttäuschende 1:5 gegen Gladbach. Er nimmt Trainer und Spieler in die Pflicht.

Herr Reuter, wie schläft es sich nach einer 1:5-Niederlage in Gladbach?

Stefan Reuter: Man ist natürlich extrem enttäuscht und man macht sich Gedanken, wie so ein Auftreten zustande kommen kann. Das ist schwer zu erklären. Als Spieler habe ich so etwas auch schon erlebt, dass man überhaupt nicht ins Spiel kommt. Aber in Gladbach waren sämtliche Basics nicht vorhanden. Wir sind nicht gut angelaufen, nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben dem Gegner zu viele Räume gelassen und uns gegenseitig nicht abgesichert. Das war eine Kette von Fehlern.

Der FCA hatte viele Jahre einen besonderen Ruf in der Bundesliga. Die Vereine waren nicht glücklich, wenn sie gegen Augsburg spielen mussten. In jüngster Vergangenheit ist der FCA dabei, diesen guten Ruf zu verlieren.

Reuter: Ja, das geht uns derzeit ab. Den Willen werde ich den Spielern nicht absprechen. Ich hatte in Gladbach den Eindruck, dass sich jeder Spieler alleingelassen gefühlt hat auf dem Platz. Wenn einer überspielt wird, dann muss der andere da sein. Das haben wir vermissen lassen. Wir müssen es aber zwingend wieder hinbekommen, dass wir uns als Einheit wehren.

Als man sich im April von Trainer Manuel Baum getrennt hat und Martin Schmidt gekommen ist, wollte man gerade diese Dinge nicht mehr sehen. Der Name Schmidt sollte wieder für den kämpferischen FCA stehen.

Reuter: Ich möchte Martin Schmidt überhaupt nicht nur auf das Kämpferische reduzieren. Wir hatten im Sommer einen großen Umbruch und müssen weiter intensiv als Team arbeiten.

Der Gladbacher Hermann jubelt, Stephan Lichtsteiner, Tomas Koubek und Felix Uduokhai (von links) sind perplex. Bild: imago

Fünf Punkte in sieben Spielen wäre ja vielleicht nicht dramatisch, aber mit 19 Gegentoren hat der FCA zusammen mit Paderborn die schlechteste Abwehr der Liga. Steht da Herr Schmidt nicht bei Ihnen in der Kritik?

Reuter: Eine Diskussion über den Trainer fangen wir gar nicht erst an. Wir müssen alles tun, damit wir wieder den FCA-Geist reinbringen. Dass man keinem Zweikampf aus dem Weg geht, dass man jeden Laufweg mitgeht und dass man nie aufgibt. Weder bei einer drohenden Niederlage, noch bei einem schnellen Gegentor. Das gilt es zu zeigen.

Gibt es ein Hierarchieproblem?

Reuter: Eine Hierarchie entwickelt sich durch verschiedene Faktoren. Bei einem so großen Umbruch braucht das Zeit. Aber wenn in einem solchen Prozess auch noch viele Verletzungen von potenziellen Führungsspielern dazukommen, dann braucht das etwas mehr Zeit. Das ist keine Ausrede, denn die Basics, die kann ich immer erwarten, das ist keine Frage der Zeit.

Hat man die aus Ihrer Sicht in Gladbach gesehen?

Reuter: Nein, natürlich nicht.

Aber das liegt doch am Trainer. Trauen Sie ihm zu, dass er die Mannschaft wieder auf Kurs bringt?

Reuter: Ich traue ihm das zu. Er hat es schon unter Beweis gestellt, dass er sich das mit der Mannschaft erarbeiten kann. Aber in Gladbach waren viele Dinge nicht zu sehen, die du brauchst, um erfolgreich dagegenzuhalten.

Wie überzeugt Sie der Trainer, dass er weiterhin der Richtige ist?

Reuter: Nochmal: Es braucht Zeit, um einen Kern und eine Hierarchie in der Mannschaft zu finden. Das dauert. Der eine oder andere ist spät zu uns gekommen, der eine oder andere hat eine Verletzung aus der letzten Saison mitgebracht. Jetzt haben wir das eine oder andere Verletzungsproblem aus dieser Saison. Auch das darf man nicht außer Acht lassen.

Der Trainer verspricht vor den Spielen sehr viel, doch was dann kommt ist zu wenig.

Reuter: Ganz klar. Deshalb dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn wir kritisiert werden. Ob einer ein bisschen mehr oder weniger Schuld hat, interessiert niemanden. Wir bringen es aktuell als komplette Einheit nicht auf die Straße.

Von den Worten des Trainers kommt im Spiel anscheinend wenig an. Das ist doch gefährlich ...

Reuter: Es ist immer gefährlich, wenn wir so spielen wie in Gladbach. Es ist aber keine Frage des Trainers.

Eines der Gesichter der Pleite: FCA-Torwart Tomas Koubek patzte beim desaströsen 1:5 in Mönchengladbach schwer. Bild: Marius Becker, dpa

Hat der FCA wieder ein Torwartproblem?

Reuter: Nein, ich halte Tomas Koubek für einen ausgezeichneten Torhüter, der bisher einen durchwachsenen Start hatte. In vielen Momenten strahlt er aber auch Ruhe und Sicherheit aus. Wenn ich sehe, wie er das Spiel verlagert und die Jungs gezielt anspielt, ist das richtig gut. Aber klar, das 0:4 hat er sich selbst reingeworfen.

Als Fabian Giefer in der vergangenen Saison gepatzt hat, wurde schnell gehandelt. Er hat seitdem kein Punktspiel mehr bestritten.

Reuter: Tomas Koubek ist nicht das Thema. Leider geht es bei den vielen Gegentoren unter, welche Bälle er auch teilweise hält. Das vierte Tor darf aber natürlich nicht passieren. Da sind wir uns alle einig.

Man hat nicht den Eindruck, dass die Mannschaft ihrem Keeper noch vertraut. In Gladbach hat man in Nahaufnahmen schon in den Gesichtern der Abwehrspieler das Entsetzen gesehen.

Reuter: Die Spieler haben entgeistert geschaut, weil sie auseinandergespielt wurden. Die Gegentore kamen aus kürzester Distanz, da kann ich nicht erwarten, dass ein Torwart den Ball zwingend halten muss.

Der FCA hat aber viel Geld ausgegeben(Angeblich über sieben Millionen Euro, Anm. d. Red.)...

Reuter: In einer Phase, in der du so viele Gegentore bekommst, ist das eine extrem schwierige Situation für den Torhüter. Ich will aber nicht über einzelne Spieler sprechen. Das ist ein Thema der ganzen Mannschaft. Alle sind gefordert.

Die Verpflichtung von Stephan Lichtsteiner galt als Coup. Jetzt wurde er nach 45 Minuten ohne Verletzung ausgewechselt. Koubek patzt...

Reuter: Ich halte gar nichts davon, so eine Rechnung schon nach ein paar Wochen aufzumachen. Es gibt viele Spieler in der Bundesliga, die einen schlechten Start hatten und später sprach man von einem Glücksfall für den Verein. Auch ich hatte als Spieler in Dortmund einen schwierigen Start. Die ersten zwei Jahre waren nicht einfach. Letztlich habe ich zwölf Jahre dort gespielt. Da darf man nicht so schnell aufgeben, zumal wir unisono glauben, dass das Potenzial da ist. Wir sind von unserem Kader überzeugt.

Was erwarten Sie jetzt vom Trainer?

Reuter: Dass das Trainerteam weiter mit den Jungs intensiv an den Schwachstellen arbeitet.

Wie gehen Sie jetzt mit der Kritik um, die auf den Verein einprasselt?

Reuter: Das ist das Normalste auf der Welt. Wenn du so spielst, muss man jeden verstehen, der uns kritisiert. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir an der Geschlossenheit der Mannschaft arbeiten und ganz konsequent unseren Weg gehen. Schuldzuweisungen innerhalb des Vereins bringen nichts. Jeder muss für den anderen da sein. Wir müssen zusammen da raus.

Und mit der Kritik an Ihrer Person?

Reuter: Das ist in solch einer Phase normal. Damit kann ich umgehen.

Wie viel Zeit hat der Trainer? Jetzt kommt Bayern, dann geht es nach Wolfsburg, dann kommt Schalke...

Reuter: Das sind alles reizvolle Aufgaben. Wir werden jetzt an vielen Kleinigkeiten arbeiten und wenn ein Rad ins andere greift, dann sprechen wir wieder von dem FC Augsburg, den wir sehen wollen.

