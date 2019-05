17:43 Uhr

Stimmen zum Spiel: "Da war schon Fremdschämen dabei"

Keine Tore - und ein schwacher Kick. Am Ende zählte für den FCA und Schalke am Sonntag aber nur der Klassenerhalt.

Sowohl der FC Augsburg als auch Schalke 04 spielen kommende Saison in der Bundesliga. Der Grottenkick beim 0:0 interessierte am Sonntag nur nachrangig. Die Stimmen zum Spiel.

Über diese trostlose Nullnummer (zum Spielbericht ) wird vermutlich niemand mehr lange sprechen. Sowohl beim FC Augsburg als auch in Gelsenkirchen überwiegte am Sonntagnachmittag die Erleichterung über den KJlassenerhalt. Der FCA, in der Tabelle einen Punkt vor Schalke, war bereits am Samstag durch die Stuttgarter Niederlage in Berlin erlöst worden. Weshalb Trainer Martin Schmidt am Sonntag bei seinen Spielern einen "gewissen Spannungsabfall" ausmachte. "Das beste heute ist der Punkt und das Wochenende mit dem Klassenerhalt. Zum Spiel gibt es nicht viel zu sagen", fasste der Schweizer zusammen.

Artig gratulierten sich die beiden Trainer nach dem Spiel gegenseitig zum weiteren Bundesliga-Dasein, wobei Stevens' Erleichterung sichtlich größer war. "Wir haben den Klassenerhalt geschafft. Wie, das ist nicht so wichtig", sagte der 65-Jährige, der zuvor stets von seiner "schwersten Aufgabe" als Fußball-Lehrer gesprochen hatte. "Nicht nur, weil du eine Mannschaft hast, die du nicht zusammengestellt hast." Die Stimmen zum Spiel.

Stimmen und Reaktionen FC Augsburg

Gregor Kobel: "Beide Teams hatten nicht den großen Druck, das 1:0 zu machen, das hat man auch gemerkt. Schalke konnte ebenso mit dem Punkt zufrieden sein wie wir. Ich bin stolz auf den Klassenerhalt, denn es ist ganz wichtig für den Verein und die Region."

Daniel Baier: "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, nach so einem Spiel. Da war schon Fremdschämen dabei."

Martin Schmidt: "Es war uns nach dem Spiel von Stuttgart bewusst, dass die Anspannung etwas abfallen wird. Aber wir wollten den letzten Punkt selbst holen und nicht von einer anderen Mannschaft abhängig sein. Es war insgesamt ein hart umkämpftes Spiel, die erste Halbzeit war ausgeglichen, in der zweiten Hälfte hatte Schalke die etwas besseren Torchancen. Wir sind mit dem Punkt zufrieden, mit dem Spiel weniger, dafür umso mehr mit dem Ausgang des Wochenendes."

Stimmen und Reaktionen Schalke 04

Huub Stevens: "Ich habe ein Spiel gesehen, in dem wir taktisch gut agiert haben, gut gestanden sind und im Aufbau gut waren, aber das nur bis zum Strafraum. Letztlich haben wir den Klassenerhalt geschafft. Nur das zählt. Alles andere ist nicht wichtig. Wir sind zufrieden."

Breel Embolo: "Wir wissen, dass es keine gute Saison von uns war, umso mehr wollten wir die restlichen drei Partien gewinnen. Das Match müssen wir jetzt schnell analysieren. Zum Teil haben wir ein gutes Spiel gemacht, zum Teil haben wir unsere Chancen aber auch zu langsam herausgespielt. Dass wir zu vielen Tormöglichkeiten gekommen sind, ist positiv, aber diese müssen wir künftig dann auch machen."

Weston McKennie: "Es wäre natürlich überragend gewesen, zusammen mit den Fans den Heimsieg bejubeln zu können. Wir hatten heute unsere Chancen und hätten die Partie gewinnen können. Wir wissen alle, dass diese Saison keine gute von uns war und wir auf einem Tabellenplatz sind, auf dem Schalke nicht stehen sollte. Deswegen wollen wir in den nächsten beiden Spielen noch unbedingt die sechs Punkte holen und in der Tabelle etwas nach oben klettern."

Suat Serdar: "Den Punkt nehmen wir mit, sind aber damit nicht zufrieden, weil wir die Partie unbedingt gewinnen wollten."

Alexander Nübel: "Ich persönlich bin glücklich. Natürlich hätten wir das Spiel gewinnen müssen, aber ich bin erleichtert".

Quellen: fcaugsburg.de, schalke04.de, dpa

