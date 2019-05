vor 2 Min.

Stimmen zur Niederlage: "In meinen Augen kein Elfmeter"

Die Spieler des FCA hadern mit der Leistung des Schiedsrichters, nachdem dieser in letzter Minute auf Elfmeter für die Hertha entschieden hatte.

Die Spieler des FCA hadern nach dem Spiel mit dem Elfmeterpfiff in letzter Minute - aber auch mit der Zweikampfquote.

Der FCA liegt im letzten Heimspiel der Saison gegen Hertha BSC drei Mal vorne, verliert am Ende aber durch einen Elfmeter in letzter Minute (zum Spielbericht ). Die Szene, die zum Elfmeterpfiff geführt hat, ging den Spielern auch nach Abpfiff offenbar noch nicht aus dem Kopf. Reichte das wirklich für einen Elfmeter aus? Die Stimmen zum Spiel.

Stimmen des FCA nach der Last-Minute-Niederlage

Reece Oxford, FCA: "Ich verstehe auch nicht, wieso der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden hat, denn mein Gegenspieler läuft einfach in mich rein und geht zu Boden. Jetzt gilt es für uns, in der nächsten Woche die Saison gut abzuschließen."

Andre Hahn, FCA: "Es ging rauf und runter und die Fans hatten sicherlich ihren Spaß an der Partie. Auch wir waren bis zur 90. Minute zufrieden. Dann gibt es den Elfmeter, der in meinen Augen keiner ist."

Martin Schmidt, FCA-Trainer: "Es ist vieles nicht so gelaufen wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten eine richtig schlechte Zweikampfquote, vor allem auch die wichtigen Zweikämpfe meist verloren. Bei so vielen Standardgegentoren wissen wir, dass wir viel Arbeit vor uns haben. Es waren zum Teil haarsträubende Fehler, die uns so nicht passieren dürfen."

Georg Teigl, FCA: "Ein 3:3 wäre am Ende mit Sicherheit gerecht gewesen. Ich freue mich, dass ich wieder einmal von Anfang an spielen durfte, denn ich habe mich sehr lange an diesen Punkt zurückgekämpft."

Hertha-Stimmen: "Der Großvater hat die Tore gemacht"

Pal Dardai, Hertha-Trainer: "Wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Den Elfmeter kann man geben, muss man aber nicht. Wir nehmen den Sieg natürlich gerne mit."

Salomon Kalou, traf doppelt für die Hertha: "Der Großvater hat die Tore gemacht!"

Themen Folgen