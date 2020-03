vor 22 Min.

Trotz Corona: FC Augsburg beginnt mit Team-Training

Die Spieler des FC Augsburg kehren langsam wieder auf den Platz zurück. Trainer Heiko Herrlich will sich anschauen, was funktioniert - und was nicht.

Die Fußballprofis des FC Augsburg kehrten am Montag ins Mannschaftstraining zurück. Am Nachmittag fanden die ersten Einheiten auf dem Platz statt. Aber immer unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Trainer Heiko Herrlich, der erst kurz vor der Corona-Krise die Mannschaft übernommen hatte, teilte die Spieler in kleinen Gruppen auf und ließ sie auf dem gesamten Platz verteilt trainieren. Passübungen und Torschuss, aber keine Zweikämpfe, wie ein Vereinssprecher betonte. Nun geht es in der Auswertung darum, sich die Erkenntnisse anzuschauen und nötigenfalls Verbesserungen anzustreben.

Kommt Yvon Mvogo zum FC Augsburg?

In der vergangenen Woche hatten die Spieler individuell trainiert. Mit Trainingsplänen und nach Hause gelieferten Spinningrädern. Nun soll langsam die Arbeit mit dem Ball beginnen. Obwohl nach wie vor völlig unklar ist, wann die Bundesliga ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt. Zunächst sind die Partien bis zum 2. April ausgesetzt. Dass die Pause deutlich länger sein wird, daran besteht kein Zweifel.

Derweil könnten sich für den FCA auf dem Transfermarkt neue Perspektiven ergeben. Die Torwartposition bleibt eine Baustelle, daran hat auch die Verpflichtung von Tomas Koubek im Sommer nichts geändert. Nun hat RB Leipzig offenbar bei Yvon Mvogo einem Transfer zugestimmt. „Wir haben die Freigabe erhalten“, sagte Mvogos Berater Carlos Crespo. An dem Schweizer waren die Augsburger schon im Sommer interessiert. (sma)

