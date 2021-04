US-Unternehmen "Bolt Holdings" steigt beim FCA ein

Plus Die Bolt Football Holdings Germany ist im vergangenem Monat bei der Investoren-GmbH von Präsident Hofmann eingestiegen. Was das für den FCA bedeutet.

Klaus Hofmann, der Chef des FC Augsburg, hat sich in seine Investoren-GmbH, mit der er die Mehrheit an der Fußball-Club Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA hält, einen US-amerikanischen Gesellschafter ins Boot geholt. Seit vergangenem Monat besitzt die Bolt Football Holdings (Germany) L.P. mit Sitz in Wilmington (Delaware) 45 Prozent der Anteile an der Hofmann Investoren GmbH. Das geht aus Eintragungen im Handelsregister hervor.

Die Bolt Football Holdings (Germany) gehört zu einer Firmengruppe, die der amerikanische Milliardär David Blitzer aufgebaut hat. Der Top-Manager der 265 Milliarden US-Dollar teuren Private-Equity-Firma Blackstone Group, ist unter anderem Miteigentümer der Philadelphia 76ers und der Phoenix Suns, zwei Klubs aus der nordamerikanischen Profi-Basketball-Liga NBA und der New Jersey Devils, einem Eishockey-Klub aus der NHL.

Der US-Amerikaner David S. Blitzer hält bislang mehrere Anteile an Sportteams, ist etwa Minderheitseigentümer des NHL-Klubs New Jersey Devils. Nun ist er beim FC Augsburg eingestiegen. Foto: Blackstone

Bolt hält bereits Anteile an Crystal Palace und einem belgischen Erstligisten

Allerdings ist der amerikanische Profisport aus Sicht vieler heimischer finanzstarker Geldanleger überbewertet. Auf der Suche nach Beteiligungen haben die Amerikaner nun immer mehr den europäischen Fußball im Blickfeld. Dort ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für sie in vielen Bereichen noch durchaus attraktiv. Darum haben sich Blitzer und Co. beim englischen Erstligisten Crystal Palace eingekauft und erst im September 2020 97 Prozent der Anteile am belgischen Erstligisten Waasland-Beveren erworben. Und jetzt also die Beteiligung an der Hofmann Investoren GmbH.

Die Bolt Football Holding (Germany) erwarb 522.727 Geschäftsanteile der Hofmann Investoren GmbH zum Nennwert von einem Euro aus einer Kapitalerhöhung. Zudem gaben die Gesellschafter Detlef Dinsel (Maja Vermögensverwaltungs mbG) und Marcus Höfl (MHM Group GmbH) ihre Anteile komplett an die Amerikaner ab. Thilo Sautter und Michael Reuss (Project Green GmbH) verkauften einen Teil ihrer Anteile an die Bolt Football Holding. Wie viel Geld real investiert wurde, ist nicht bekannt.

Die US-Amerikaner besitzen nun 45 Prozent der Hofmann Investoren GmbH

Nach dem Ende der Transaktion besitzt die amerikanische Holding insgesamt 5.522.727 Anteile und damit 45 Prozent der Anteile der Hofmann Investoren GmbH, Thilo Sautter hält noch 4,07 Prozent (500.000), Project Green GmbH 20,37 Prozent (2.500.000) und Klaus Hofmann selbst 30,56 Prozent (3.750.000). Hofmann selbst bleibt aber unabhängig von den Anteils-Verhältnissen alleiniger und einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Hofmann Investoren Gmbh. Dies ist im Gesellschaftsvertrag so geregelt.

Damit hat sich die Gesellschafterstruktur der Hofmann Investoren GmbH geändert. Arbeitete Hofmann seit knapp sechs Jahren mit Geschäftspartnern aus seinem persönlichen Umfeld zusammen, legt er jetzt Wert auf die Mitarbeit eines global agierenden Partners, mit dem Hofmann ebenfalls eine fast 20-jährige Geschäftsbeziehung verbindet. Der soll wohl außer Finanzstärke auch neues Know-How und Ideen in die Hofmann Investoren GmbH und damit in den FCA einbringen.

Mit der Hofmann Investoren GmbH hatte Hofmann im Oktober 2015 Walther Seinsch dessen Anteile an der FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA abgekauft, dorthin ist die Leistungsabteilung von den Bundesliga-Profis bis hinunter zur U17 ausgegliedert. Damit hatte Hofmann die Mehrheit am FCA übernommen. 99,4 Prozent (8.200.000 Anteile) gehören der Hofmann Investoren GmbH. Nur 0,6 Prozent (50.000 Anteile) dem eingetragenen Verein. Doch durch die 50+1 Regel hat der Verein immer die Stimmenmehrheit und damit die Hoheit über den Bundesligisten. Dies ist zurzeit kein Problem, da Hofmann auch gleichzeitig Präsident des FCA e.V. ist.

Ein exklusives Interview mit Michael Ströll (Geschäftsführer Finanzen) und Klaus Hofmann (Präsident des FC Augsburg) folgt.

