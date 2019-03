vor 2 Min.

Wegen Verletztenmisere: FCA verpflichtet Kult-Physiotherapeut des FC Bayern

Die Verletztenmisere des FC Augsburg ist enorm. Nun soll Fredi Binder, langjähriger Physiotherapeut des FC Bayern, bis Saisonende helfen.

Er kümmerte sich schon die Waden von Arjen Robben, Stefan Effenberg und Klaus Augenthaler: Insgesamt 36 Jahre lang arbeitete Fredi Binder als Physiotherapeut beim FC Bayern. Der 60-Jährige, der in Großhadern eine Praxis hat, gehörte zum Betreuerstab des Rekordmeisters wie Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Nun soll Binder den von Verletzungen geplagten Kickern des FC Augsburg dabei helfen, wieder fit zu werden. Wie der Kicker berichtet, hat der FC Augsburg den Kult-Physiotherapeuten bis Saisonende verpflichtet.

FCA-Manager Stefan Reuter begründet das Vorgehen wie folgt: "Er ist extrem erfahren, was Muskelgeschichten angeht. Das ist genau das, was uns drückt." Tatsächlich sind es vor allem Muskelverletzungen, an denen die meisten FCA-Spieler leiden. Bei der Auswärtspartie in Leipzig am Samstag fehlten insgesamt zehn Profis, sechs davon haben muskuläre Probleme.

Binder kennt Stefan Reuter noch aus seiner Zeit als FC-Bayern-Spieler

Vor allem die Ausfälle von Topstürmer Alfred Finnbogason (Wadenprobleme) und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw (Adduktoren) bereiten dem FC Augsburg große Probleme. Einen annähernd gleichwertigen Einsatz gibt es im Kader schlichtweg nicht.

Fredi Binder bringt nun die Erfahrung von fast vier Jahrzehnten beim FC Bayern mit. Der 60-Jährige hatte sogar noch Stefan Reuter während dessen Zeit beim FC Bayern unter seinen Fittichen (1988 - 1991). Erst im Jahr 2015 beendete Binder nach wiederholten Differenzen mit dem damaligen Trainer Pep Guardiola die Zusammenarbeit beim deutschen Rekordmeister. In der Branche ist er aber eines der bekanntesten Gesichter - und soll seine Erfahrung nun in Augsburg einbringen.

Beim FC Augsburg versucht man seit Monaten, die Gründe für die Verletztenwelle herauszufinden. Stefan Reuter betonte nach Abpfiff des Spiels in Leipzig, dass man im Verein derzeit alles hinterfragen wolle. Auf der Suche nach Erklärungen für die vielen Verletzungen sind auch die FCA-Spieler ratlos. Philipp Max sagte vor einigen Wochen dazu: "Unsere Spiele sind sehr intensiv, weil wir sehr viel Pressing spielen. Aber das ist auch keine Erklärung." (eisl)

Themen Folgen