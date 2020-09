Zwei Spiele, zwei Siege: Die Form des FCA ist nur ein Moment, aber ein schöner

Noch nie ist der FCA so gut in eine Bundesligasaison gestartet. Es ist nur ein Moment. Aber einer zum Genießen.

Natürlich hat die Tabelle nach dem zweiten Spieltag keine Aussagekraft. Natürlich hatte der FCA sowohl in Berlin als auch gegen Dortmund das nötige Glück in den wichtigen Situationen. Natürlich wird so eine Chancenauswertung nicht über eine ganze Saison anhalten. Es werden auch wieder andere Tage kommen.

Trotzdem, der FCA ist noch nie mit zwei Siegen in Folge in die Saison gestartet. Es deutet einiges daraufhin, dass sich durch die Umbauarbeiten, die die sportliche Leitung innerhalb der Mannschaft auch mit gröberem Werkzeug durchgeführt hat, ein stabiles Fundament bilden könnte. Das ist noch nicht ausgehärtet, aber die Neuzugänge überzeugen und auch bei den anderen Spielern zeigt die Formkurve nach oben. Es ist nur ein Moment, aber es ist ein schöner.

