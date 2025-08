Momente für die Ewigkeit: Das waren die Sensationserfolge des FCA

Spektakulär ist vielleicht nicht das erste Wort, was Fußball-Fans zum FC Augsburg einfällt. Und doch hat der Klub im Laufe seiner Bundesligageschichte einige Überraschungen geliefert. Doch was blieb Anhängern und Kritikern gleichermaßen in Erinnerung?

Der FC Augsburg steigt in die erste Liga auf

Der bis dato größte Erfolg des FCA ist wohl der Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2010/2011. Erstmals gelang dem Verein somit der Sprung in die erste Liga. Die Saison 2000/2001 absolvierte der FC Augsburg noch in der Bayernliga. Innerhalb von zehn Jahren war ihen also der Durchmarsch nach ganz oben gelungen..

Abstieg abgewendet

In Erinnerung bleibt Fans auch die Saison 2012/2013, als es für den FCA fast wieder zurück in die zweite Liga gegangen wäre. Zur Winterpause hatte die Mannschaft zehn Mal verloren, sechs Mal unentschieden gespielt und nur ein Mal gewonnen, stand auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bis zum letzten Spieltag war unklar, ob die Schwaben den Klassenerhalt schaffen würden. Gegen Greuther Fürth, zu diesem Zeitpunkt bereits sicher abgestiegen, gelang am Ende ein 3:1-Sieg. Fortuna Düsseldorf verlor zeitgleich 0:3 gegen Hannover. Der FCA landete somit auf Platz 15 der Tabelle – und blieb erstklassig.

Der FCA beendete die Erfolgsserie des FC Bayern

Meistens stehen die Augsburger auf der Verliererseite, wenn es gegen den Rekordverein FC Bayern München geht. Doch am 5. April 2014 konnten die Augsburger die Münchner gleich doppelt ärgern. Nicht nur gewannen sie beim Heimspiel in Augsburg gegen den FCB mit 1:0, Torschütze Sascha Mölders beendete an diesem Spieltag eine ganz besondere Serie für die Münchner: Nach 53 Spielen ohne Niederlage gingen sie an diesem Tag wieder mit einer Niederlage vom Platz.

Sascha Mölders beendete eine lange Serie ohne Niederlage des FC Bayern. Foto: Stefan Puchner, dpa (Archivbild)

Den Bayern dürfte das damals relativ egal gewesen sein. Vier Tage später gewannen sie in der Champions League mit 3:1 gegen Manchester United, wurden Deutscher Meister und gewannen den DFB-Pokal. Für die Augsburger hingegen war der Sieg gegen den großen Rivalen durchaus ein besonderer.

Der FCA schnuppert Europa-Luft

Vor zehn Jahren, zum Ende der Saison 2014/1015, beendete der FCA seine bis dato erfolgreichste Bundesligasaison. Bis auf Platz 5 war die Mannschaft vorgeklettert und somit direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League qualifiziert. In der Gruppe L verloren die Augsburger die ersten beiden Spiele gegen Athletic Bilbao und den FK Partizan Belgrad, konnten jedoch gleich zweimal in Folge den niederländischen Klub AZ Alkmaar besiegen: zunächst mit einem 0:1 Auswärtssieg, dann gewannen sie 4:1 im eigenen Stadion.

Gegen den FC Liverpool konnte sich der FCA am Ende nicht durchsetzen. Die Europapokal-Teilnahme war dennoch ein riesen Erfolg. Foto: Siegfried Kerpf (Archivbild)

Sie gingen als Gruppen-Zweiter ins Sechzehntelfinale und trafen dort auf den FC Liverpool. Beim Hinspiel schluge sich die Augsburger noch wacker zum Unentschieden, verloren beim Rückspiel mit 0:1 und beendeten ihre bis dato einzige Teilnahme am Europapokal auch wieder. Dennoch ein großartiger Erfolg für den Verein.