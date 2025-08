Siegeszüge und Negativrekorde: Die Serien des FCA in der Bundesliga

Der FC Bayern München ist nicht nur der Rekordmeister der deutschen Fußball-Bundesliga. Auch weitere Rekorde halten die Bayern. 19 Mal etwa gewann der Verein hintereinander, 53 Spiele blieb er in der Saison 2012/2013 und 2013/2014 ungeschlagen. Ausgerechnet der FC Augsburg beendete damals die Serie, als Sascha Mölders am 28. Spieltag zum 1:0 traf.

Doch wie oft konnten die Augsburger ohne Niederlage vom Platz gehen? Und bei wie vielen Spielen liegt der Negativrekord?

Der FC Augsburg spielte in der Saison 2024/25 elf Mal hintereinander ohne Niederlage

Die Saison 2024/2025 war eine durchwachsene für den FC Augsburg. In der Bundesliga reichte es mit 11 Siegen, 13 Niederlagen und 10 Unentschieden am Ende nur für Platz 12. Doch bis zum 29. März 2025 gelang den Augsburgern eine tolle Serie: Elf Mal ging die Mannschaft ohne Niederlage vom Platz, dann beendete eine 1:3 Heimniederlage gegen den FC Bayern am 4. April den Run.

Torwart Finn Dahmen war mit 683 Minuten ohne Gegentor übrigens der stärkste Torwart in der Saison 2024/2025 – und katapultierte sich direkt auf Platz sechs der Top-10 der historisch besten Bundesliga-Torhüter. War das die längste Serie ohne Niederlage?

Icon vergrößern 04.04.2025: Der FC Bayern beendete die Siegesserie des FCA. Foto: Tom Weller, dpa(Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 04.04.2025: Der FC Bayern beendete die Siegesserie des FCA. Foto: Tom Weller, dpa(Archivbild)

Zumindest in der Bundesliga. Doch die Mannschaft blieb im Laufe der Vereinsgeschichte noch länger ungeschlagen. In der Saison 1981/1982 etwa verlor die Mannschaft 13 Mal hintereinander nicht, wurde Meister in der Bayernliga und stieg – wenn auch nur für eine Saison – in die zweite Bundesliga auf. Erst 23 Jahre später, in der Saison 2005/2006 gelang das der Mannschaft erneut. Auch in dieser Saison blieb der FCA 13 Spiele lang ungeschlagen. In der vorherigen Saison, damals noch in der Regionalliga Süd, stellte die Mannschaft ihren bisherigen Rekord auf: 20 Mal am Stück ging sie ohne Niederlage vom Platz.

Die längste Serie von Siegen gab es in der Saison 2008/2009: Fünf Mal am Stück gewannen die Augsburger damals hintereinander.

Fünf Niederlagen in Folge sind für den FCA Negativrekord in der Bundesliga

Genauso lang (oder kurz) ist der Negativrekord des FC Augsburg. Fünf Mal in Folge verlor der Verein in der Saison 2023/2024, schloss mit diesem Niederlagenserie die Saison ab. Zumindest in der Bundesliga war es für den FCA bis dato nie schlechter gelaufen. Zu Beginn der Saison 2024/2025 verloren die Augsburger dann erstmals in ihrer Bundesligageschichte sieben Auswärtsspiele hintereinander.