FC Augsburg

vor 30 Min.

Nach dem Sieg gegen Gladbach will FCA-Trainer Enrico Maaßen mehr

Zusammen mit Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter (links) und Co-Trainer Sebastian Block feierte FCA-Trainer Enrico Maaßen (Mitte) überschwänglich den 1:0-Erfolg gegen Gladbach. In Freiburg will er am Samstag nun nachlegen.

Plus Nach dem 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach will FCA-Trainer Enrico Maaßen auch beim SC Freiburg punkten. Außerdem gibt es aus der Vorrunde noch etwas gutzumachen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Es war ein Gefühl, das Enrico Maaßen so schon lange nicht mehr hatte. Eine Spieltagspressekonferenz mit einem Sieg im Rücken. Bevor der FC Augsburg am Mittwochabend Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (0:0) besiegte, datierte der letzte Sieg auf den 2. Oktober. Damals gewann der FCA auf Schalke mit 3:2. "Es fühlt sich gut an", sagt Maaßen nun am Freitag im Pressekonferenzraum in der WWK-Arena vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg. "Und die Art und Weise des Siegs ist umso schöner."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen