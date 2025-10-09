Chrislain Matsima könnte den FCA im Sommer für 30 Millionen Euro verlassen

Chrislain Matsima hat sich beim FC Augsburg in kurzer Zeit zum Fixpunkt in der Innenverteidigung entwickelt. Der Franzose war vergangene Saison zunächst von der AS Monaco ausgeliehen und wurde im Sommer per Kaufoption für rund fünf Millionen Euro fest verpflichtet. Bereits unter Ex-Trainer Jess Thorup zeigte der 1,93 Meter große Spieler seine Qualitäten und ist aus dem Abwehrverbund nicht mehr wegzudenken.

Auch unter Sandro Wagner ist er weiterhin fester Bestandteil der Defensive und bestritt bisher alle Partien über die volle Laufzeit. Insgesamt absolvierte der 23-Jährige bisher 40 Pflichtspiele für die erste Mannschaft des FCA, wovon er 38 Mal in der Startelf stand. International konnte er sich für die französische Nationalmannschaft beweisen und führte die Équipe Tricolore bei der U21-EM im Sommer als Kapitän aufs Feld.

FC Augsburg möchte 30 Millionen Euro für Chrislain Matsima

Die sportliche Entwicklung des kopfball- und zweikampfstarken Abwehrspielers wird vom Markt honoriert: Innerhalb eines Jahres hat sich der Marktwert des Innenverteidigers laut Branchenportal Transfermarkt.de mehr als verdreifacht. Von sieben Millionen Euro schoss der wirtschaftliche Wert des Franzosen auf 22 Millionen Euro – der derzeit höchste Wert im FCA-Kader. Die Liste der Interessenten hat sich weiter vergrößert. Vor allem Klubs aus der Premier League dürften ein Auge auf den körperlich robusten Spieler haben.

Nach Informationen der Sport Bild wäre der FC Augsburg im kommenden Sommer ab einer Ablöse von etwa 30 Millionen Euro gesprächsbereit. Das würde einen neuen Vereinsrekord bedeuten. Die bisherige Bestmarke liegt bei 26 Millionen Euro, die der FCA im Sommer 2015 für Linksverteidiger Abdul Rahman Baba erhielt.

Ein Verkauf von Chrislain Matsima im Winter gilt als unwahrscheinlich

Vor dem Transferfenster im Sommer 2026 ist ein Verkauf jedoch wohl kein Thema. Matsima gilt sportlich als Schlüsselpersonalie für die Elf von Sandro Wagner. Ob der Franzose anschließend weiterhin rot-grün-weiß tragen wird, bleibt aber fraglich.