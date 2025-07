Er kam als Schnäppchen: Das ist der wertvollste FCA-Spieler

14 Jahre spielt der FC Augsburg inzwischen in der Bundesliga. Und auch wenn die Rot-grün-weißen sich im Oberhaus des deutschen Fußballs inzwischen etabliert haben, beenden sie ihre Saison meist in der unteren Hälfte der Tabelle. Dort finden sie sich übrigens auch wenn es darum geht, wie wertvoll der Kader der Bundesligisten ist. Dem Portal transfermarkt.de zufolge kommen alle Spieler des FCA zusammen auf einen Marktwert von 125 Millionen Euro, was Platz 13 in der Marktwert-Tabelle der Bundesliga entspricht. Ein FCA-Akteur hat dabei einen deutlich höheren Martkwert als seine Teamkollegen.

Zum Vergleich: Der FC Bayern kommt mit insgesamt 889 Millionen auf eine deutlich höhere Summe. Wertvollster Spieler des Rekordmeisters ist übrigens Jamals Musiala, der mit einem Marktwert von 140 Millionen Euro auch wertvollster Spieler der Bundesliga ist. Zusammen mit dem Liverpool-Neuzugang Florian Wirtz ist er damit auch wertvollster deutscher Spieler. Der Spieler mit dem höchsten Marktwert beim FC Augsburg ist übrigens auch fast noch ein Neuzugang.

22 Millionen Euro soll der französische Innenverteidiger Chrislain Matsima wert sein, gibt transfermarkt.de an. 2024 vom FC Augsburg aus Monaco erst nach Augsburg verliehen, wurde er ein halbes Jahr später für geschätzte fünf Millionen Euro fest verpflichtet. Damit kann Matsima also definitiv als Schnäppchen für den FCA verbucht werden. Kein Wunder, dass der 23-Jährige auch international schon Begehrlichkeiten geweckt hat: Matsima wird mit Interessenten aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht, unbestätigte Gerüchte gab es auch bereits zum FC Villareal aus Spanien oder Udinese Calcio in Italien.

International auf sich aufmerksam gemacht hat Matsima unter anderem als Junioren-Nationalspieler Frankreichs. Auch im Sommer war er für die U21-Nationalmannschaft seines Landes bei der Europameisterschaft in Frankreich aktiv, wo er im Halbfinale gegen Deutschland ausschied. 2019 wurde er zudem Dritter der U17-Weltmeisterschaft. Angesichts dieser Erfolge ist es kein Wunder, dass Matsima als unumstrittener Stammspieler des FCA seinen Marktwert im vergangenen Jahr verdreifacht hat: Als er zum FC Augsburg kam, taxierte transfermarkt.de ihn noch auf sieben Millionen Euro.

Das sind die wertvollsten Spieler des FC Augsburg (Stand 25. Juli 2025)

Chrislain Matsima , 22 Millionen Euro

Alexis Claude-Maurice , 12 Millionen Euro

Finn Dahmen , 9 Millionen Euro

Cedric Zesiger , 7 Millionen Euro

Kristijan Jakic , 6,5 Millionen Euro

Mit dem zweitwertvollsten Spieler des FC Augsburg hat Matsima übrigens mehrere Gemeinsamkeiten: Auch er spielt seit 2024 für den FCA. Und wie Matsima ist auch er Franzose. Dabei handelt es sich um Alexis Claude-Maurice, der zudem 2024/25 Topscorer des FCA in der Bundesliga war.