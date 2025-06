Das sind die wertvollsten Spieler in der Geschichte des FC Augsburg

Ermedin Demirović, Philipp Max oder Martin Hinteregger – sie alle haben beim FC Augsburg gespielt und gehören laut transfermarkt.de zu den wertvollsten Profis, die jemals das Trikot des FCA getragen haben.



Wer ist aktuell der teuerste Spieler im Kader? Wer hat den höchsten Marktwert aller Zeiten erreicht? Und welcher Ex-Spieler wurde trotz starker Leistung suspendiert? Wir werfen einen Blick auf die Top Fünf der wertvollsten Fußballer in der Geschichte des FC Augsburg.

Spielt nicht mehr in Augsburg: Ermedin Demirović

Laut transfermarkt.de ist der wertvollste Spieler, der je beim FC Augsburg gespielt hat, Ermedin Demirović. Der 27-Jährige spielt aktuell beim VfB Stuttgart und hatte während seiner Zeit am Lech einen Marktwert von 28 Millionen Euro. Für den FC Augsburg spielte der gebürtige Hamburger mit bosnischen Wurzeln von 2022 bis 2024. In seiner ersten Spielzeit für den Augsburger Verein hatte Demirović 30 Einsätze und konnte dabei acht Tore schießen. Im August 2023 wurde der Stürmer vom damaligen Trainer Enrico Maaßen zum Kapitän ernannt.

Seit 2021 spielt Ermedin Demirović außerdem in der A-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina.

Der aktuell wertvollste Spieler des FCA: Chrislain Matsima

Der wertvollste Fußballer, der derzeit beim FC Augsburg unter Vertrag steht, ist der Franzose Chrislain Matsima. Der 23-Jährige spielt seit 2024 für den FCA und hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Damit lässt er den zweitteuersten aktuellen FCA-Spieler Alexis Claude-Maurice, welcher 12 Millionen Euro wert ist, weit hinter sich.

Seine Profikarriere begann Matsima 2017 bei AS Monaco. In der A-Nationalmannschaft Frankreichs spielt Matsima aktuell noch nicht, ist aber derzeit im U21-Kader unter Gérald Baticle.

Icon Vergrößern Chrislain Matsima ist der wertvollste Spieler im aktuellen FCA-Kader Foto: Eduard Martin/Jan Huebner (Archivbild) Icon Schließen Schließen Chrislain Matsima ist der wertvollste Spieler im aktuellen FCA-Kader Foto: Eduard Martin/Jan Huebner (Archivbild)

An den FC Augsburg wurde er erstmals vor dem zweiten Spieltag der Saison 2024/2025 verliehen, Ende Januar verpflichteten die Schwaben ihn fest mit einer Vertragslaufzeit bis 2029.

Ehemaliger Fanliebling beim FCA: Philipp Max

Philipp Max spielte von 2015 bis 2020 beim FC Augsburg und ist mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro der dritt-wertvollste Spieler in der Vereinshistorie. Der 32-jährige Linksverteidiger steht derzeit bei Panathinaikos Athen unter Vertrag und ist der Sohn des früheren Bundesliga-Spielers Martin Max. Insbesondere bei den jungen Fans des FCA war Philipp Max sehr beliebt.

Philipp Max begann seine Profikarriere beim FC Schalke und wurde im Zuge des olympischen Fußballturniers 2016 in Rio de Janeiro in den Kader der Nationalmannschaft berufen. Im Viertelfinale gegen Portugal gelang ihm sein einziger Turniertreffer zum 4:0-Endstand.

Österreicher beim SC Freiburg: Michael Gregoritsch

Wie auch Philipp Max hatte der Österreicher Michael Gregoritsch laut transfermarkt.de einen Marktwert von 20 Millionen Euro während seiner Zeit in Augsburg. Für den FCA spielte der 31-jährige von 2017 bis 2022, gab jedoch schon 2019 zu verstehen, den Verein verlassen zu wollen und wurde in der Rückrunde der Saison 2019/2020 an den FC Schalke 04 verliehen.

Icon Vergrößern Michael Gregoritsch im Trikot der österreichischen Nationalmannschaft Foto: Robert Michael, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Michael Gregoritsch im Trikot der österreichischen Nationalmannschaft Foto: Robert Michael, dpa (Archivbild)

Zur Saison 2022/2023 wechselte Gregoritsch zum SC Freiburg, nachdem er für den FCA 49 mal auf dem Platz stand und insgesamt zehn Tore erzielte. 2016 wurde er für die Europameisterschaft erstmals in die österreichische Nationalmannschaft berufen. Im Spiel gegen Nordmazedonien legte er mit seinem Tor zum 2:1 den Grundstein für den ersten Sieg Österreichs jemals bei einer EM.

Zurück aus der Rente: Martin Hinteregger

Der Innenverteidiger Martin Hinteregger spielte von 2016 bis 2019 für den FC Augsburg und ist mit einem damaligen Marktwert von 16 Millionen Euro auf Platz fünf der wertvollsten FCA-Spieler. Vom FCA wechselte Hinteregger zu Eintracht Frankfurt und spielt seit diesem Jahr für die österreichische Bundesliga-Mannschaft SK Austria Klagenfurt.

Icon Vergrößern Martin Hinteregger spielte von 2016 bis 2019 für den FC Augsburg. Foto: dpa Bildfunk (Archivbild) Icon Schließen Schließen Martin Hinteregger spielte von 2016 bis 2019 für den FC Augsburg. Foto: dpa Bildfunk (Archivbild)

Sein erstes Bundesligator schoss der Österreicher ausgerechnet beim 1:0-Sieg gegen seinen ehemaligen Verein Borussia Mönchengladbach. In insgesamt 83 Pflichtspielen für den FCA erzielte Hinteregger fünf Tore. 2019 erhielt er vom schwäbischen Verein eine drastische Geldstrafe, nachdem er in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk den damaligen Trainer Manuel Baum kritisiert hatte. Außerdem wurde er vom Training suspendiert und ihm nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Bei der Eintracht galt Hinteregger als Publikumsliebling, bis er im Juni 2022 seine Profikarriere mit nur 29 Jahren vorerst beendete.