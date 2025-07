Augen, Tauben und DFB-Pokal: Das sind die Tattoos der FCA-Stars

Tattoos sind schon längst keine Modeerscheinung mehr. Wie viele Menschen genau in Deutschland tätowiert sind, ist unklar. Manche Umfragen sprechen von jedem Neunten, andere sogar von jedem Dritten. Klar ist nur: Es gibt sie in allen Alters- und Berufsschichten.

Besonders beliebt ist der Körperschmuck unter Fußballern. David Beckham hat den Look einst berühmt gemacht, den man heute an vielen Spielern sieht: Viele Tattoos, oft in Schwarz-Weiß. Auch unter den deutschen Spielern gibt es einige Paradebeispiele. Toni Kroos etwa, der unter anderem seine Kinder tätowiert hat. Oder Leroy Sané, der sein eigenes Abbild auf dem Rücken trägt. Und auch beim FC Augsburg gibt es einige tätowierte Spieler. Ein paar ihrer Tattoos stellen wir hier vor - die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Marius Wolf: Er hat wohl die meisten Tattoos beim FCA

Den 30-jährigen Marius Wolf schmücken diverse Tattoos. Auf seinen Armen erkennt man unter anderem einen Totenkopf, das Unendlichkeitszeichen und eine Taschenuhr. Darüber hinaus hat Marius Wolf den Schriftzug „forever my big brother“ auf dem Arm und die Zahl 27 tätowiert. Auch ein Porträt des Jokers lässt sich erkennen. Auf seinen Oberschenkeln findet sich der Spruch „when you feel it, you‘ll believe it“. Das Schienbein ziert ein Bild des DFB-Pokals, welches er sich nach dem Pokalsieg 2018 mit seinem ehemaligen Club Eintracht Frankfurt stechen ließ.

Außerdem hat er Tattoos am Oberkörper, die man jedoch weniger häufig zu Gesicht bekommt. Auch die Hände von Wolf sind tätowiert - man kann unter anderem Kronen, einen Diamanten und einen Dolch auf den Fingern sehen und eine Rose auf einem der Handrücken.

Phillip Tietz: Tätowierungen mit Familienbezug

Phillip Tietz ist ein weiterer FCA-Spieler mit einer ganzen Reihe an Tätowierungen. Unter anderem trägt er eine Erinnerung an seinen ehemaligen Verein SV Darmstadt 98, die er sich nach dem Aufstieg 2023 stechen ließ. Auf dem Platz zeigt er regelmäßig die stark tätowierten Arme.

Phillip Tietz ist stark tätowiert. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

Von zwei schwarzen Ringen über eine Uhr und einen mehrzeiligen Schriftzug ist vieles dabei. Auch ein Auge in der Armbeuge und ein großes Kreuz sind oft gut erkennbar. Tietz selbst sagt, dass der Großteil seiner Tattoos mit seiner Familie zu tun hat.

Jeffrey Gouweleeuw: Auch der Kapitän des FCA ist tätowiert

Auch der 34-jährige Teamkapitän Jeffrey Gouweleeuw reiht sich ein in die Schlange der tätowierten FCA-Spieler. Nicht nur beide Arme sind von diversen Bildern geziert, etwa von einem Wolf und einer Kette, auch der Rücken ist mit vielen Symbolen voll tätowiert.

Cédric Zesiger: Rose auf dem Rippenbogen

Auf dem besten Wege zum stark tätowierten Fußballer ist auch Leihgabe Cédric Zesiger. Am auffälligsten dürfte neben dem Tiger mit der 98 auf der linken Schulter wohl der Schlüssel auf dem Unterarm sein, der scheinbar aus einem Diamantherz wächst. Außerdem hat Zesinger ein auffälliges Rosentattoo an einer ganz besonders schmerzhaften Stelle, dem Rippenbogen.

Cédric Zesiger hat auch einige versteckte Tattoos. Foto: WITTERS (Archivbild)

Unter der Blume prangt der Name „Caroline“. Wer diese Dame ist, lässt sich an dieser Stelle nur spekulieren. Die Freundin jedenfalls heißt Selin.

Arne Maier: Zeigt Glauben in Tattoos

Der 26-jährige Mittelfeldspieler trägt einen Sleeve am linken Arm. Gut sichtbar: Die Taube auf dem Unterarm. Gut sichtbar sind auch das großflächige Wolkenmuster, die römischen Ziffern und der „Faith“-Schriftzug am Handgelenk.

Kristijan Jakić: Porträt des Großvaters auf der Brust

Kristijan Jakić hat einen full sleeve am linken Arm. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

Wie Maier hat auch Kristijan Jakić den linken Arm volltätowiert. Besonders gut sichtbar ist bei dem 28-Jährigen das große Auge - offenbar ein Motiv, das vielen Fußballern gut gefällt. Und auch bei ihm finden sich Taube und Rose. Auf der Brust trägt der Kroate außerdem ein Polaroid mit dem Porträt seines Großvaters