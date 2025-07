Die große Hoffnung des FCA: Auf diese jungen Talente setzt der Verein

Der FC Augsburg hat im Laufe seiner Vereinsgeschichte manchen Spieler hervorgebracht, die auf der Weltbühne des Fußballs große Erfolge feiern konnten. Zu den bekanntesten zählen sicher Helmut Haller und Bernd Schuster.

Auch heute hat der FCA Nachwuchstalente, die es im Laufe ihrer Karriere noch viel erreichen können. Wer sind die Talente, von denen man sich derzeit am meisten erhoffen darf?

Mert Kömür: Bundesliga-Debüt für den FC Augsburg mit 18

Mert Kömür ist 20 Jahre alt und spielt seit 2022 für die FCA-Profis. Sein Bundesliga-Debüt feierte er mit gerade einmal 18 Jahren im April 2024. 24 Mal spielte er seitdem für die Augsburger, erzielte bislang drei Tore.

Vorher stand der gebürtige Dachauer für den TSV Dachau 1865 und die Jugend des TSV 1860 München auf dem Platz. Anfang des Monats hat Kömür seinen laufenden Vertrag mit dem FCA bereits vorzeitig bis 2029 verlängert. FCA-Geschäftsführer Michael Ströll nennt den 20-Jährigen ein „Aushängeschild für unsere Ausrichtung“.

Icon Vergrößern Mert Kömür spielt seit 2022 beim FC Augsburg. Foto: David Inderlied, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Mert Kömür spielt seit 2022 beim FC Augsburg. Foto: David Inderlied, dpa (Archivbild)

2021 wurde der Deutsch-Türke erstmals für die deutsche U17-Nationalmannschaft nominiert und spielt seitdem in allen U-Mannschaften erfolgreich – in 27 Spielen hat er 7 Tore erzielt.

Seit diesem Jahr wirbt wohl auch die Türkische Fußball Föderation (TFF) aktiv um Kömür, der aufgrund der türkischen Herkunft seines Vaters auch für die Nationalmannschaft der Türkei auflaufen könnte. Verbandsverantwortliche haben ihn und seine Familie bereits in Dachau besucht, um ihn für den türkischen Fußball zu begeistern.

Noahkai Banks: Spielt für die amerikanische Fußballnationalmannschaft

Der 18-jährige Noahkai Banks gab erst im Januar 2025 sein Bundesliga-Debüt für den FC Augsburg, kam jedoch 2015 in die Jugendakademie des Vereins – ist mit dem FCA also seit seiner Kindheit eng verbunden. Wie auch Mert Kömür verlängerte Banks seinen Vertrag mit den Augsburgern im Juni vorzeitig bis 2029. Marinko Jurendić, ehemaliger Sportdirektor des FCA, sagte ihm bereits im Januar 2025 eine große Zukunft voraus. „Er hat brutale Klasse am Ball, er dribbelt auf, er hat raumgreifende Dribblings“.

Icon Vergrößern Noahkai Banks gilt als großes Talent beim FCA. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen Noahkai Banks gilt als großes Talent beim FCA. Foto: Klaus Rainer Krieger

Da Banks‘ Vater aus den USA stammt, hat der in Honululu geborene Innenverteidiger sowohl die deutsche, als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und steht seit 2023 für die Jugend-Nationalmannschaft der USA auf dem Platz. Zehn Spiele hat er bislang für die Amerikaner absolviert, auf sein erstes Tor wartet er noch.

Kerim Yaman: Großes Talent aus der FCA-Schmiede

Seit 2016 spielt Kerim Yaman nun bereits für den FC Augsburg – für den 19-Jährigen bedeutet das sein halbes Leben. Der Offensiv-Spieler stand in der Saison 2024/2025 noch für diee FCA-U19 auf dem Platz, erzielte in 15 Spielen fünf Treffer. Als er nach der Winterpause vorzeitig in die U23 wechselte, bewies er einmal mehr, warum er als großes Fußballtalent gilt: In zwölf Regionalliga-Partien gelangen ihm sieben Tore, einmal ein Hattrick und zwei Doppelpacks.

Für die Profis gab es bislang nur Testspiele. Doch Anfang Juli 2025 unterzeichnete der junge Spieler einen Vertrag bis 2028 und der Sprung in die erste Mannschaft ist wohl nur noch eine Frage der Zeit – allzu lange dürfte es wohl nicht mehr dauern, wenn man den Worten Michael Strölls Glauben schenkt: „In der vergangenen Saison konnte er noch als U19-Spieler erste Erfahrungen im Herrenfußball sammeln und hat dabei als schneller Offensivspieler direkt seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Jetzt wollen wir Kerim weiter fördern und an das Profi-Niveau heranführen“, sagt Ströll.

Henri Koudossou: Hat sich seinen Platz beim FC Augsburg erkämpft

Mit 25 Jahren ist Henri Koudossu eigentlich in der Blüte seiner Fußballer-Jahre. Dennoch gab er erst in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt, als er beim Heimsieg gegen den FC St. Pauli in der 83. Minute eingewechselt wurde. Zuvor spielte er als Leihgabe an den SC Austria Lustenau in der österreichischen Bundesliga. Danach lieh der FCA Koudossu für ein Jahr an den niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag aus, für den der gebürtige Münchner zwei Tore schoss. Obwohl Henri Kodoussu Verteidiger ist, gilt er nicht nur wegen dieser Tore als vielseitiges Talent. Er kann auch problemlos auf den Außenpositionen im Mittelfeld oder der linken Seite der Viererkette spielen.

Seinen eigentlich im Januar 2026 auslaufenden Vertrag hat der Rechtsverteidiger wie auch die drei anderen Talente vorzeitig verlängert. Diese Verlängerung hat er sich hart erkämpft. Noch im Sommer 2024 galt er als perspektivlos, als Wechselkandidat. Jetzt ist er etabliertes Mitglied des Vereins.

Für seine Zukunft träumt Koudossu von der Nationalmannschaft – gerne der des Togo, dessen Staatsbürgerschaft er aufgrund seines togolesischen Vaters ebenfalls hat.