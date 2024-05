FC Augsburg

18:00 Uhr

Der FCA-Sportdirektor setzt mehr auf Qualität als Quantität

Plus Die Niederlagenserie des FC Augsburg gefällt Sportdirektor Marinko Jurendic gar nicht – und hat Auswirkungen auf die Kaderplanung. Kommt ein Torhüter aus der Premier League?

Von Robert Götz

Marinko Jurendic ist ehrgeizig, aber auch realistisch. Lieber einmal zu viel gewarnt als einmal zu viel gefreut. Lieber Taten als Worte sprechen lassen, auch wenn er in seinem Amt als Sportdirektor des FC Augsburg sehr viel redet. Dass er in dieser Phase der Saison dabei sehr wenig verrät, liegt in der Natur der Sache. Dazu später mehr.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic erinnert an das 1:1 gegen den 1. FC Köln

Und so erinnerte er am späten Freitagabend, nach dem 0:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart, in der Mixedzone daran, was er nach dem 27. Spieltag an selber Stelle gesagt hatte. Da war der FCA nach einem 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln Ende März auf Platz sieben gesprungen. Dem internationalen Geschäft war der FCA nach dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage (13 von 15 Punkten) so nah wie nie. „Wenn wir zurückschauen vor fünf Wochen nach dem Köln-Spiel haben die Leute uns immer wieder nach Europa gefragt. Ich habe schon damals gesagt, lass uns Spiel für Spiel machen, man weiß nie, was passiert.“

