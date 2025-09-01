Neuer FCA-Podcast: Großes Drama gegen die Bayern – neue Spieler im Anmarsch

Das Spiel des FC Augsburg gegen den FC Bayern lieferte Geschichten in Hülle und Fülle. Zum einen die, dass der FCA schon fast erledigt schien, nach dem 0:3 aber dennoch zurückkam und am Punkt schnüffelte. Mit der knappen 2:3-Niederlage kann sich Augsburg im ersten Samstagabendspiel seit zehn Jahren gut sehen lassen. Die Szene des Spiels war aber eine andere: In der Schlussphase der Partie rammte Bayerns Sacha Boey im Luftduell den FCA-Profi Robin Fellhauer so brutal um, dass Fellhauer mit einer schweren Gehirnerschütterung und Brüchen im Gesichtsbereich ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zum Glück sendete der FCA am Sonntag Entwarnung: Fellhauer konnte das Krankenhaus verlassen. Über die Partie und alles dazwischen und darüber hinaus sprechen in der aktuellen Folge der Viererkette Marco Scheinhof, Robert Götz und Florian Eisele.

Doch auch so gibt es beim FC Augsburg viel zu besprechen: Unter der Woche sorgte Finn Dahmens Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft für Aufsehen. Was von der Nominierung des Keepers zu halten ist und wie der Torwart die Nachricht seiner Freundin übermittelte, gibt es ebenfalls in der Viererkette zu hören. Sehr wahrscheinlich wird sich Dahmen beim FC Augsburg auf neue Mitspieler einstellen dürfen - die Anzeichen verdichten sich, dass sich sowohl auf der Abgang- als auch auf der Zugangseite noch etwas tun wird. Der Abschied von Steve Mounié zum Beispiel deutete sich schon am Samstag an.

Der neue Spielertunnel des FC Augsburg im Römerstil feierte Premiere

Und dann feierte ein Neuzugang der anderen Art am Samstagabend seine Premiere beim FC Augsburg: Der neue Spielertunnel des FC Augsburg, der die Römerthematik des Vereins aufgreift, kam erstmals zum Einsatz. Im Gang zum Spielfeld ist das Kolosseum nachempfunden worden, dazu ist ein Mosaik zu sehen und auch die Einlaufmusik ist neu gestaltet. Ist das jetzt ein bisschen drüber - oder eine coole Idee, die historischen Wurzeln der Stadt Augsburg zu betonen? In der Viererkette geht es wie immer kontrovers zu.

