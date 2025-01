Beim Trainingsauftakt des FCA ist Vargas noch dabei

Am Ende kam es noch mal zu einem Schreckmoment. Finn Dahmen war in einem Zweikampf am Kopf getroffen worden. Der Torhüter des FC Augsburg blieb kurz liegen, als wenig später die erste Trainingseinheit des neuen Jahres beendet war, hielt er sich noch immer die linke Gesichtshälfte. Der Zusammenprall hatte für Schmerzen gesorgt, aber blieb ohne weitreichende Folgen. Dahmen war nach seiner Schulterverletzung am Donnerstag erst wieder ins Training zurückgekehrt. Er sei wieder zu 100 Prozent fit, sagte er kurz vor der Einheit. Daran änderte auch der Schreckmoment nichts.

