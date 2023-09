Daniel Baier: Ein Schnäppchen mit unglaublicher Rendite

Plus Der Augsburger Rekordspieler wurde bei seinem Abschiedsspiel von über 10.000 Fans gefeiert. Es sind emotionale Momente für Baier, der ablösefrei zum FCA gekommen war.

Als auf den LED-Leinwänden in der WWK-Arena noch einmal die Stationen seiner 15-jährigen Profikarriere gezeigt wurden, da fiel es Daniel Baier schwer, die eine oder andere Träne zu unterdrücken. Wie bei der unvergessenen Bundesliga-Aufstiegsparty 2011, hatte die FCA-Legende vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne auf einem Sofa Platz genommen.

Ein paar Minuten zuvor hatte Töchterchen Zoë Elea mit Hilfe ihres Opas seine Fußballkarriere endgültig beendet. Sie hob kurz vor Schluss die Auswechseltafel mit der roten Nummer 10, seiner Nummer 10, nach oben und wechselte ihren Vater nach über 350 Spielen für den FCA zum letzten Mal in dessen fußballerischer Laufbahn aus. Sofort pfiff Georg Schalk (SV Ottmarshausen) die Partie zwischen den Aufstiegshelden und den Eurohelden ab. 8:6 (1:2) für die Aufstiegstruppe stand es da.