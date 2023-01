FC Augsburg

Das Personalkarussell dreht sich beim FCA munter weiter

Plus Der Augsburger Neuzugang Mbuku überzeugt gleich in seinen ersten Einheiten. Auch Veiga unterschreibt am Dienstag. Bei den zuletzt verletzten Spielern gibt es positive Signale.

Von Marco Scheinhof

Die Flutlichter waren längst an. Die Dunkelheit zog so langsam über den Trainingsplatz des FC Augsburg. Viele Spieler des Fußball-Bundesligisten hatten aber noch immer nicht genug. Torschüsse, Abschlüsse nach Flanken, sich Erfolgserlebnisse über Treffer holen – um weit nach 17 Uhr flogen die Bälle weiter über den Rasen und in Richtung Tor. Es war ein langer Trainingsnachmittag des FC Augsburg, der erst um 17.20 Uhr beendet war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

