"Dass es da keinen Handelfmeter gibt, ist wieder mal unglaublich"

Plus Beim 1:2 in Stuttgart hadern die Augsburger mit dem Schiedsrichter. Manager Stefan Reuter sieht vor allem beim Videoassistenten deutlichen Verbesserungsbedarf.

Stefan Reuter bekam ein exklusives Gespräch. Tobias Stieler stapfte nach draußen, bis kurz vor die Auswechselbank des VfB Stuttgart. Reuter ist bekannt dafür, gerne mal zu reklamieren während Bundesligaspielen. Auch lautstark. Diesmal, in der 57. Minute in Stuttgart, wohl berechtigt. Lukas Petkov hatte den Ball aus kurzer Entfernung im Strafraum gegen den ausgestreckten Arm von VfB-Verteidiger Borna Sosa geköpft. Schiedsrichter Stieler ließ weiterspielen, auch Videoschiedsrichter Tobias Welz griff nicht ein. Zumindest veränderte er Stielers erste Wahrnehmung nicht. Es blieb dabei, kein Strafstoß.