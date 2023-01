Demirovic gegen Gregoritsch: Ein Tauschgeschäft mit lauter Gewinnern

Plus Ermedin Demirovic wechselte im Sommer vom SC Freiburg zum FC Augsburg. Dafür ging Michael Gregoritsch in den Schwarzwald. Jetzt kommt es zum erneuten Duell.

Es waren am Mittwochabend nicht einmal zehn Minuten gespielt, als die Fußballprofis von Borussia Mönchengladbach die Entschlossenheit von Ermedin Demirovic zu spüren bekamen. Zuerst eroberte sich der 24-jährige Offensivakteur im Mittelfeld mit einer mutigen Grätsche gegen Julian Weigl den Ball, dann schickte er Mergim Berisha mit einem genauen Pass auf die Reise. Nur Borussen-Torhüter Jonas Omlin verhinderte da den Führungstreffer des FC Augsburg.