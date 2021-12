FC Augsburg

Der Blick von FCA-Trainer Markus Weinzierl geht nach oben

Plus FCA-Trainer Markus Weinzierl geht mit viel Selbstbewusstsein in das Heimspiel am Mittwoch gegen RB Leipzig. Wie schon gegen den FC Bayern München will er dem Favoriten ein Bein stellen.

Von Robert Götz

Eigentlich hätte der Start ins Wochenende für Markus Weinzierl nicht besser laufen können. Am Freitag hatte der Trainer des FC Augsburg mit seinem Team mit einem 2:0-Sieg beim 1. FC Köln vorgelegt. Und so hätte er eigentlich entspannt am Samstag und Sonntag warten können, wie der FCA im Abstiegskampf Punkte auf die Konkurrenten gut macht. Doch so kam es nicht. Stuttgart (2:0 in Wolfsburg), Hertha (2:0 gegen Bielefeld), Frankfurt (5:2) gewannen und selbst Bochum (1:1 gegen Dortmund) punktete. So bleiben die Abstände zu den Rängen direkt über dem FCA gleich und er selbst weiter auf Relegationsplatz 16.

