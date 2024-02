FC Augsburg

vor 8 Min.

Der FCA besteht gegen Freiburg einen Härtetest

Plus Nach dem Sieg gegen Freiburg setzen sich die Augsburger im Mittelfeld der Bundesliga fest. Rundum glücklich aber ist Sportdirektor Marinko Jurendic nicht.

Von Marco Scheinhof

Wieder hatte Marinko Jurendic einen regen Austausch mit dem Schiedsrichterteam. Schon in der Pause hatte er Bastian Dankert in der Kabine besucht, nach dem Schlusspfiff hielt sich der Augsburger Sportdirektor erst gar nicht lange mit Jubeln über den 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg auf, sondern marschierte gleich erneut zu den Schiedsrichtern. Sein Redebedarf war groß, wie bereits vor einer Woche in Mainz. Weil Jurendic grundsätzliche Probleme mit dem Video-Schiedsrichter (VAR) erkennt.

Dem Schweizer geht es um eine klare Regelung, wann der Video-Assistent sich meldet und wann nicht. Zuletzt hatte er sich nach Meinung von Jurendic zu selten gemeldet. In Mainz ging die Partie nach einem aus FCA-Sicht klaren Handspiel eines Mainzer Akteurs im Strafraum ohne Hinweis aus Köln weiter. Ein Fehler, wie die Regelverantwortlichen wenige Tage nach dem Spiel einräumten. Am Sonntagabend meldete sich der Kölner Keller erneut nicht, als Freiburgs Doan FCA-Verteidiger Iago im Strafraum am Bein getroffen hatte. Aus Augsburger Sicht ein Strafstoß, der Video-Assistent sah keinen Grund zum Eingreifen. Dankert ließ also ohne Überprüfung weiterspielen.

