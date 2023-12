FC Augsburg

vor 51 Min.

Der FCA blickt größtenteils gut gelaunt auf das Auswärtsspiel in Bremen

Plus Vor dem Auswärtsspiel in Bremen zeigen sich die Spieler des FC Augsburg bestens gelaunt. Doch nicht jeder Spieler kann der Situation ausschließlich Positives abgewinnen.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Für Phillip Tietz gibt es keinen Winter. Als er am Mittwochvormittag mit seinen weißen Fußballschuhen den Trainingsplatz nahe der Arena betritt, trägt er eine oberhalb der Knie abgeschnittene Trainingshose. "Kein Problem. Beim Bewegen wird mir warm", erklärt der Angreifer des FC Augsburg. Nicht nur seine Laune ist bestens. Mancher Schneeball fliegt durch die eisige Luft, ein Ausdruck der gelösten Stimmung, die den Fußball-Bundesligisten dieser Tage umgibt.

Am Abend zuvor haben Fans der Mannschaft und Trainer Jess Thorup auf der Mitgliederversammlung einen triumphalen Empfang bereitet. "Es war schön, das erste Mal dabei zu sein. Es war ein schöner Abend", sagt Thorup. Zu dem er selbst beigetragen hat. Dem 53-jährigen Dänen fliegen derzeit Sympathien zu: wegen seiner offenen und freundlichen Art. Mehr aber noch, weil er den Erfolg zurückgebracht hat. Zwölf Punkte in sechs Spielen haben den FCA dorthin geführt, wo Geschäftsführer Michael Ströll den Bundesligisten dauerhaft etablieren will: in die Top Ten. Vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) steht der FCA auf Platz neun (17 Punkte). Punktet er auch im Norden, ginge er gestärkt in die das Jahr abschließenden Partien gegen Dortmund und Stuttgart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen