Fünfte Niederlage in Folge: Der FCA ist ein gern gesehener Gast in Freiburg

Der SC Freiburg bleibt der Angstgegner des FCA. Es war ein wildes Spiel mit vielen Emotionen, in dem die Freiburger den kühleren Kopf behielten.

„Never change an winning team“ hatte sich Enrico Maaßen, der Trainer des FC Augsburg, gedacht und die gleiche Startelf im Europa-Park-Stadion auf den Rasen geschickt wie beim 1:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Wohl auch weil sein Freiburger Kollege Christian Streich wie die Gladbacher auf ein 4-2-3-1-System vertraute. Mit dem Ex-Augsburger Michael Gregoritsch als Sturmspitze. Auf der anderen Seite agierte sein Freiburger Tauschpartner Ermedin Demirovic auf der linken Außenbahn. Gregoritsch sollte schon wie im Hinspiel eine entscheidende Rolle spielen.

Dafür fehlte bei den Freiburger ein ganz wichtiger Mann gelb-gesperrt: Nicolas Höfler – ohne seinen Mittelfeldstrategen hat der SC seit drei Jahren kein Bundesliga-Spiel mehr gewonnen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Im Spiel gegen Freiburg sprach alles gegen den FCA

Das war allerdings der einzige Fakt der Augsburger Statistik-Freaks als Mutmachen entdecken konnten. Ansonsten sprach alles gegen den FCA. Freiburg war bis dahin gegen den FCA seit acht Spielen ungeschlagen (5 Siege, 3 Remis), zuletzt gelangen sogar vier Bundesliga-Siege in Folge (in der Hinrunde gab es ein klares 4:0).

Doch Freiburgs Trainer warnte eindringlich vor dem Spiel: „ Augsburg ist eine robuste und taktisch in der Zwischenzeit echt gute Mannschaft. Augsburg hat nicht die Ergebnisse gehabt vor Weihnachten. Aber die Spiele waren gut. Das hat nichts mehr mit der Mannschaft zu tun aus dem Hinspiel. Das wird eine ganz knifflige Aufgabe. Und sie werden das Hinspiel nicht vergessen haben.“

Das nicht, aber in der 13. Minute war der Beginn des 0:4 nicht präsent. Denn das 1:0 hatte in Augsburg Michael Gregoritsch erzielt. Und der Ex-FCA-ler tat es diesmal wieder. Es war der erste gelungene Angriff der Freiburger, Gregoritsch bekam im Strafraum etwas zu viel Raum gewährt und mit einem straffen Schuss ins lange Eck ließ er Rafal Gikiewicz keine Chance. Schon da war zu spüren. Der 28-jährige Österreicher hatte sich gegen seinen Ex-Verein was vorgenommen.

Lesen Sie dazu auch

Eine Provokation verursachte Ärger auf den Rängen

Aber der FCA ließ sich durch den frühen Rückstand nicht beeindrucken, schüttelte sich kurz und antwortete in der 29. Minute. Der Ex-Freiburger Demirovic kam im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Christian Dingert entschied sofort auf Elfmeter, was Video-Assistent Bastian Dankert dann auch bestätigte. Mergim Berisha verwandelte dann auch vor der Heimtribüne der Freiburger sicher zum 1:1 (29.).

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen gestikuliert. Foto: Tom Weller, dpa

Seinen Jubel zelebrierte er dann ausführlich vor den Hardcore-Fans der Gastgeber und setzte dann noch eine Provokation zu viel darauf.

Danach wurde es auf den Rängen, auf dem Rasen und vor den Trainerbänken hektisch. Es wurde wild gestikuliert, viel geschrien, die Konzentration lag kurzeitig nicht beim Spiel.

Bei den FCA-Akteuren etwas länger als wie bei den Freiburger, was sich rächen sollte. Denn vom Anspiel weg gelang den Gastgebern mit sechs Pässen der Weg vor das FCA-Tor und Lucas Höler brachte die Freiburger mit dem 2:1 (30.) wieder in Front. Gerade mal eine Minute und 19 Sekunden hatten sich die rund 2000 FCA-Fans über das 1:1 freuen können.

Die Atmosphäre beim Spiel der Freiburger gegen den FCA blieb hitzig

Die Atmosphäre blieb aufgeheizt.. Berisha hatte sich noch nicht ganz beruhigt, schubste seinen Gegenspieler Ginter ein wenig und sah dafür zurecht Gelb. Es wurde aber auch weiter Fußball gespielt. Gregoritsch prüfte noch einmal Gikiewicz und Berisha vergab mit einem Kopfball die große Chance auf das 2:2 noch vor der Halbzeit.

In der Pause kühlten sich die Gemüter etwas ab, das Spiel aber nicht. Ganz im Gegenteil. Es ging hin und her. Dion Beljo verfehlte mit einem Kopfball das Tor nur knapp (58.). Auf der anderen Seite rettete zuerst Gikiewicz und dann Mads Pedersen mit Hilfe des Pfosten auf der Linie (59.). Danach holte sich Demirovic abseits des Balles im Gerangel gegen Lukas Kübler eine Gelbe Karte ab. Es war seine fünfte und so fehlt der Offensivspieler am Freitag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

Die Intensität blieb hoch, es wurde viel gewechselt und der FCA versuchte alles, um den Ausgleich noch zu erzielen. In der 80. Minute schien es soweit, doch SC-Torhüter Mark Flekken lenkte den Ball über die Querlatte. Die Entscheidung fiel dann sechs Minuten später auf der anderen Seite. Philipp Lienhart köpfte nach einer Ecke zum 3:1 ein. Das Spiel war entschieden. Die coolere Mannschaft hatte gewonnen.