Der FCA trainiert wieder, die Verletzten haben ein Alternativprogramm

Plus Während ihre Augsburger Kollegen nach der WM-Pause mit dem Training beginnen, begeistern Hahn und Strobl viele Kinder bei einer Autogrammstunde.

Von Marco Scheinhof

Viele Spieler des FC Augsburg hatten es in den vergangenen Wochen angenehmer. Zumindest klimatisch. Einige waren auf den Malediven im Urlaub, andere in der Dominikanischen Republik. Auch Trainer Enrico Maaßen hatte sich ein paar Tage in der Sonne mit seiner Familie gegönnt. Nun sind alle zurück im kalten und nebligen Augsburg. Am Samstag hat der erste Teil der Vorbereitung auf die restlichen Partien dieser Bundesliga-Saison begonnen. Mit Laktat- und Leistungstests. Auch am Sonntag waren die Spieler in der WWK-Arena, um gemeinsam Krafteinheiten zu absolvieren. Neben den Langzeitverletzten fehlte da allerdings Rafal Gikiewicz. Der Torwart war wieder vom ZDF als WM-Experte angefragt worden. Also fuhr Gikiewicz nach Mainz und sprach über das Spiel seiner Polen im Achtelfinale gegen Frankreich. Am Montag allerdings wird er wieder dabei sein, wenn es um 10.30 Uhr erstmals nach der kurzen WM-Pause wieder auf den Platz geht.

