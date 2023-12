FC Augsburg

Der FCA will dem Wintereinbruch trotzen - Spiel soll stattfinden

Den Schnee-Chaos in Augsburg zum Trotz: Der FCA sagt, das Spiel gegen Frankfurt findet statt.

Plus Das Bundesliga-Spiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt soll am Sonntagabend (19.30 Uhr) planmäßig stattfinden, teilte der Klub auf Anfrage mit.

Beim FC Augsburg geht man davon aus, dass die Bundesliga-Partie am Sonntagabend (19.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt planmäßig stattfindet. „Wir tun alles dafür, dass das Spiel ausgetragen werden kann. Etliche Mitarbeiter sind fast rund um die Uhr im Einsatz, sodass wir davon ausgehen, dass die Partie stattfindet", erklärte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll gegenüber unserer Redaktion. „Sollte sich die Lage verändern, werden wir umgehend informieren."

Parkplätze und Stadionbereich der WWK Arena in Augsburg werden geräumt

Das Spielfeld in der WWK-Arena ist dabei kein Problem, da sorgt die Rasenheizung dafür, dass der Platz bespielbar sein wird. Die Parkplätze und der Stadionbereich waren am Vormittag noch nicht geräumt, doch dies soll je nach Wetterlage geschehen, eventuell sogar nachts. Doch bleibt dafür am Sonntag eigentlich genügend Zeit.

