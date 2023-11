FC Augsburg

Der Rücken: Schmerzhafte Tage für Augsburgs Rexhbecaj

Am Samstag spielte Elvis Rexhbecaj noch in Berlin, am Dienstag musste er mit dem Training aussetzen.

Plus Der FC Augsburg trainiert am Dienstag mehr als zwei Stunden im Schneetreiben. Trainer Jess Thorup plagen nur kleine Personalprobleme. Am Mittwoch hat er einen Termin in München.

Eine Umarmung muss sein. Als Finn Dahmen am Dienstagvormittag den Trainingsplatz des FC Augsburg betritt, fällt ihm ein treuer Fan um den Hals. Jürgen Schäfer ist immer bei den Einheiten dabei. Im Sommer, aber auch im Winter, wenn es ungemütlich wird. Wie am Dienstag, als Schnee und Wind eine unangenehme Kulisse für die erste Einheit dieser Woche bildeten. Schäfer also umarmte Dahmen, er wollte dem Torwart damit seine Wertschätzung ausdrücken. Vor allem für dessen Leistung am Samstag beim 1:1 des FCA bei Union Berlin.

Mit dem ersten Zu-Null-Spiel seiner Bundesliga-Karriere war es zwar trotz eines abgewehrten Strafstoßes nichts geworden, dennoch hatte sich Dahmen als zuverlässiger Schlussmann erwiesen. Das wird es auch am Sonntag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt brauchen. Die Vorbereitung auf diese Partie begann Thorup mit einer von ihm bekannt langen Einheit. Gute zwei Stunden scheuchte er die Spieler bei immer dichter werdendem Schneetreiben über den Platz.

