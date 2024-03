FC Augsburg

vor 35 Min.

Die emotionale Rückkehr von FCA-Angreifer Phillip Tietz nach Darmstadt

Plus Der Stürmer spielt mit dem FC Augsburg erstmals an seiner alten Wirkungsstätte. In Darmstadt möchte der FCA an die starke Leistung gegen Freiburg anknüpfen.

Von Marco Scheinhof

Diese eine Partie möchte Phillip Tietz noch zu Ende bringen. Durchgang eins hatte er zusammen mit Ermedin Demirovic verloren, in Durchgang zwei sollte sich das nicht wiederholen. Nach dem Training spielen die Profis des FC Augsburg gerne Fußballtennis in der Kabine. Um Punkte. Wer verliert, muss ein Essen ausgeben. Am Mittwoch sieht es für das Sturmduo nicht gut aus. Auch den zweiten Durchgang gewinnen Ruben Vargas und Niklas Dorsch.

Wenig später kommt Phillip Tietz zum Interview. Er trägt noch seine Trainingsklamotten vom Vormittag. Die dreckigen weißen Stutzen sind Zeugen einer intensiven Einheit. Tietz hat wieder alles reingehauen, wie er selbst sagt. Weniger als 100 Prozent gibt es für ihn nicht. Weder im Training noch im Spiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen