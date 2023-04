FC Augsburg

07:30 Uhr

Die Spieler in der Einzelkritik: Ein Geniestreich und viel harte Arbeit

Plus Demirovic sicherte mit dem 1:1 gegen Frankfurt einen wichtigen Punkt. Ansonsten mussten seine Kollegen viele Defensiv-Aufgaben erledigen. Einer war überfordert.

Auch gegen Eintracht Frankfurt geht der FC Augsburg nicht siegreich vom Platz – das inzwischen siebte Mal in Folge. Trotzdem bewegt sich der FCA in kleinen Schritten immer mehr in Richtung Klassenerhalt. Das lag an diesem Wochenende besonders an Demirovic, der mit seinem Tor das Unentschieden in der 58. Minute sicherstellte. Die Spieler in der Einzelkritik.

Tomas Koubek: Dass der Torhüter auch in seinem siebten Bundesliga-Spiel in dieser Saison sieglos bleib, lag nicht an dem 30-jährigen Tschechen. Beim 0:1 war er chancenlos, ansonsten hatte er mit den Händen nicht so viel zu tun. Sein Spielaufbau sorgte aber bei den FCA-Fans ein paar Mal für Falten auf der Stirn. Note 4,0

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

