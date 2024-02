FC Augsburg

vor 29 Min.

Dorsch will sich seinen Platz beim FCA zurückerobern

Niklas Dorsch hat sich bei der Casino-Night am Pokertisch versucht.

Plus Niklas Dorsch ist derzeit unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten. Das lag auch an einer Verletzung. Doch jetzt ist der 26-Jährige bereit für den Konkurrenzkampf, sagt er.

Von Marco Scheinhof

Niklas Dorsch setzt sich an den Pokertisch. Es ist schon recht spät geworden bei der Casino-Night des FC Augsburg. Um 21.30 Uhr ist Dorsch an der Reihe. Er greift sich die Karten, wirkt selbstbewusst. Zu Recht? Nicht unbedingt, wie die nächsten Minuten zeigen. Dorsch bleibt zwar länger im Spiel, die Finalrunde aber erreicht er nicht. Kein Glück im Spiel also. Dafür endlich wieder auf dem Fußballplatz?

Niklas Dorsch erlebt beim FC Augsburg immer wieder Höhen und Tiefen

Dorschs Karriere ist ein stetes Auf und Ab. Immer wieder werfen ihn Verletzungen zurück. Schlüsselbein gebrochen, mehrfach den Mittelfuß, Dorsch musste schon häufiger aussetzen. Zuletzt fehlte er wegen einer Schambeinentzündung knapp drei Wochen. Dorsch aber hat sich immer wieder zurück gekämpft. So auch jetzt wieder. Er stand bereits wieder zweimal im Kader, bekam aber keine Spielzeit. Dennoch sagt er am Dienstagabend: "Ich bin zufrieden, wie es sich entwickelt hat." Zumindest mit der Genesung.

