FC Augsburg

vor 33 Min.

Ein Stier mit viel Ballgefühl – wie tickt FCA-Neuzugang Ricardo Pepi?

Plus Wer ist dieser 18-jährige Ricardo Pepi, dessen Wechsel zum FCA für so viel Aufregung gesorgt hat? Seine fußballerischen Vorbilder wecken jedenfalls Vorfreude.

Von Robert Götz

Der Video-Zusammenschnitt von Ricardo Pepi macht Lust auf mehr. Er zeigt den 18-jährigen US-Stürmer, wie er sich elegant an einem Abwehrspieler vorbeischlängelt, von links in den Strafraum eindringt, verzögert und dann mit einem satten Schuss ins Kreuzeck abschließt. In einer anderen Sequenz zirkelt er den Ball mit rechts an der Mauer vorbei, unhaltbar ins lange Eck. Es gibt aber auch Szenen, in denen er technisch fein den Ball im Mittelfeld verarbeitet, behauptet und dann seine Mitspieler bedient.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen