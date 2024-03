Einsatz von Mbabu gegen den VfL Wolfsburg fraglich

Weder am Dienstag noch am Mittwoch steht Rechtsverteidiger Kevin Mbabu beim FC Augsburg auf dem Trainingsplatz. Wer den 28-Jährigen in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg ersetzen könnte.

Als die Spieler des FC Augsburg am Mittwochvormittag ihre Trainingseinheit absolvieren, pfeift der Wind über die Plätze nahe der Arena. Das Trainerteam um deren Chef Jess Thorup hat die Mützen bislang nicht im Schrank verstaut. Frühlingsgefühle kommen nur beim Blick auf die Tabelle auf. In der Fußball-Bundesliga steht der FCA auf Platz neun (32 Punkte), lediglich einen Punkt hinter dem Siebten, TSG Hoffenheim, und dem Achten, SC Freiburg. Thorup hatte am Dienstag erklärt, er werde "nichts zurückhalten", werde stattdessen versuchen, dieses Gefühl, jedes Spiel gewinnen zu können, in den Köpfen der Spieler zu verfestigen.

Im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) könnte der FCA einen Rekord aus der Saison 2014/15 einstellen, damals siegte er viermal in Serie. Eine derartige Aneinanderreihung gelang ihm seitdem nicht mehr. Thorup könnte einen weiteren Beweis liefern, dass er die Mannschaft weiterentwickelt hat. Dass sich die Arbeit auf dem Trainingsplatz lohnt. Am Mittwoch hält der 54-Jährige die Intensität auf dem gepflegten Grün hoch. Die Profis führen unzählige Zweikämpfe, hetzen in höchstem Tempo über den Platz, üben Pässe auf engem Raum und Spielverlagerungen. Stets garniert mit Torerfolgen, um Anreize zu schaffen und Erfolgserlebnisse zu liefern.

Jeffrey Gouweleew steht beim FC Augsburg am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz

Während am Dienstag noch ein reduzierter Kader auf dem Platz gestanden hatte, kehrten am Mittwoch Profis zurück. Unter anderem weilte Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw unter seinen Kollegen und absolvierte das komplette Programm. Tags zuvor hatte der 32-jährige Niederländer noch krank gefehlt. Gegen den 1. FC Heidenheim hatte er den entscheidenden Treffer zum 1:0-Erfolg erzielt.

Mit einem Athletiktrainer übte Patric Pfeiffer individuell, ehe er vorzeitig den Rückweg Richtung Arena antrat. Der 24-jährige Abwehrspieler war seit Mitte Februar wegen einer Muskelverletzung ausgefallen, in der kommenden Woche soll er laut Thorup wieder Teile des Trainings mit der Mannschaft absolvieren können. Nicht auf dem Rasen waren erneut Niklas Dorsch (Fußverletzung) und Kevin Mbabu (muskulär). Dass Dorsch länger pausieren müsste, stand fest. Nun scheint aber auch der Einsatz von Mbabu gegen den VfL Wolfsburg fraglich. Dem 28-Jährigen fehlen vor dem Duell mit seinem ehemaligen Klub mindestens die Einheiten am Dienstag und Mittwoch. Ob der Rechtsverteidiger aus der Schweiz mitwirken kann, dazu wird sich Trainer Thorup am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Wolfsburg äußern. Sollte Mbabu ausfallen, gilt der Pole Robert Gumny als logischer Ersatz. Auch der trug am Mittwoch übrigens noch eine Mütze auf dem Kopf.

