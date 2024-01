FC Augsburg

08:00 Uhr

Einzelkritik: FCA verschießt Elfmeter und verteilt Gastgeschenke an den FC Bayern

Plus Die FCA-Spieler machten es dem FC Bayern bei der 2:3-Niederlage bis zur letzten Sekunde schwer. Am Ende verhalfen persönliche Unkonzentriertheiten den Münchnern zum Sieg.

Von Robert Götz

Finn Dahmen War er beim 0:1 (wieder einmal nach einem Standard) und beim 1:3 nach einem Patzer seiner Vorderleute chancenlos, schien der Flachschuss von Alphonso Davies in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht unhaltbar. Ansonsten war er diesmal überraschenderweise mehr als Fußballer gefragt. In dieser Rolle vernaschte er kurz vor Schluss sogar Thomas Müller. War nett anzusehen, aber ändere nichts an der Tatsache, dass er auch in seinem 32. Bundesligaspiel nicht zu Null spielen konnte. Note 4,0

Kevin Mbabu Eine starke erste Hälfte des Rechtsverteidigers, der immer mehr an den Mbabu herankommt, der über Wolfsburg und die Schweizer Nationalmannschaft den Weg in die Premier League zu Fulham fand. Butterweich seine Flanke auf den Kopf von Ermedin Demirovic zum zwischenzeitlichen 1:1. Intelligent, aber auch mit der nötigen Nickeligkeit bekämpfte er auf der rechten Abwehrseite zuerst hauptsächlich Kingsley Coman. Und nach dessen verletzungsbedingtem Ausscheiden dann auch Mathy Tel. Note 2,5

