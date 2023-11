So haben sich die FCA-Kicker gegen Hoffenheim geschlagen

Plus Die meisten Spieler des FC Augsburg wachten gegen die TSG 1899 Hoffenheim erst nach der Hälfte auf. Nach dem Wechsel wäre sogar mehr als das 1:1 drin gewesen.

Finn Dahmen: Der Torhüter zeigte wieder einmal seine Stärken. Machtlos beim Gegentor vereitelte er im Laufe des Spiels unaufgeregt, aber reaktionsschnell fast ein halbes Dutzend Torchancen. Da können sich seine Mitspieler auf ihn verlassen. 100-prozentige Sicherheit strahlt er hingegen bei der Strafraumbeherrschung nicht aus. Da fehlt ihm die Bulldozer-Mentalität eines Rafal Gikiewicz und auch ein paar Zentimeter Körpergröße. Note 2,5

Robert Gumny Der Pole hat sich seinen Stammplatz auf der rechten Abwehrseite vorerst zurückerkämpft. Mit soliden Defensiv-, aber auch Offensiv-Aktionen an der Außenlinie, wo er mit Fredrik Jensen gut harmonierte. Aber auch wegen seiner Fähigkeit, den Ball mittels Einwurf fast mit der gleichen Intensität in den Strafraum zu werfen, wie mit seinen Flanken zu schießen. Note 3,0