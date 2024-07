Viel grün, ergänzt durch rot und weiß – so sieht das neue FCA-Auswärtstrikot aus

Die Safari im Kruger-Nationalpark nutzte der FC Augsburg nicht nur, um seinen Spielern einmalige Erlebnisse zu ermöglichen, zugleich setzte er bei einem Shooting das künftige Auswärtstrikot des Fußball-Bundesligisten für die Saison 2024/25 in Szene. Unter dem Motto „Gefühlt zuhause“ haben der FCA und sein japanischer Ausrüster Mizuno ein Trikot in den klassischen Farben des Vereins entworfen. Das Trikot ist durchwegs in Grün, hat an den Bündchen weiße und rote Streifen. Erst bei genauerem Hinsehen zu erkennen: das Muster.

So sieht das neue FCA-Auswärtstrikot für die Saison 24/25 aus

Auf der Vorderseite des Dresses ist die Stadtkarte von Augsburg eingeprägt, außerdem sind im Inneren die Koordinaten der WWK Arena zu sehen sowie im äußeren Nackenbereich das Gründungsjahr 1907 aufgedruckt. „Wir freuen uns sehr, das neue Auswärtstrikot hier in einem ganz besonderen Rahmen präsentieren zu dürfen. Wie auch schon beim neuen Heimtrikot sind viele individuelle und liebevoll gestaltete Details in das Design eingeflossen. Damit möchten wir auch in der Fremde an unsere Heimatstadt Augsburg erinnern und dem Trikot eine exklusive Note verleihen“, erklärte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll in einer Mitteilung des Klubs.

Icon Vergrößern Viel grün, ergänzt durch rot und weiß: das Auswärtstrikot des FC Augsburg. Foto: FC Augsburg Icon Schließen Schließen Viel grün, ergänzt durch rot und weiß: das Auswärtstrikot des FC Augsburg. Foto: FC Augsburg

Nachdem das Heimtrikot unter dem Motto „Glanz der Renaissance“ Mitte Juli im Rahmen der Eröffnung des Popup-Stores in der Augsburger City Galerie präsentiert wurde, hat der FCA nun einen besonderen Ort für das Auswärtstrikot gewählt. Erstmals tragen wird die Mannschaft von Trainer Jess Thorup das Shirt beim zweiten Testspiel während des Trainingslagers in Südafrika. Im Rahmen des „Mpumalanga Premier’s International Cup“ trifft der FCA im Mbombela-Stadion auf den südafrikanischen Erstligisten und Gastgeber TS Galaxy (Samstag, 15 Uhr/Livestream AZ Online).

Ein Novum werden die Trikots in der Spielzeit 2025/26 sein. Erstmals ließ der Klub seine Mitglieder über das künftige Aussehen abstimmen. Für welchen Vorschlag sich die Mitglieder entschieden haben, ist tatsächlich noch ein gut gehütetes Geheimnis. Der Trikotverkauf spielt auch beim FCA eine immer größere Rolle. Im Wortsinn bezahlt gemacht hat sich der Wechsel von Nike zu Mizuno. In der vergangenen Saison verkaufte der Klub erstmals über 20.000 Trikots und stellte somit einen Rekord auf.